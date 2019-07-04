تلفزيونات OLED TV من شركة LG تحصل على شهادة ” شاشة مريحة للعين “

فاطمة أيت طالب - دبي - بالنظر إلى مقدار الوقت الذي نقضيه ونحن ننظر إلى الشاشات من حولنا، مثل أجهزة التلفزيون، فهناك العديد من لأشياء التي يجب أخذها بعين الإعتبار. يتضمن ذلك الحجم ونوع الشاشة المستخدمة والوضوح والألوان وما إلى ذلك. ومع ذلك، كما قلنا، بالنظر إلى مقدار الوقت الذي نقضيه ونحن ننظر إلى هذه الشاشات، فينبغي أن تحظى الراحة أيضًا بنفس الأهمية.

إذا كنت تبحث عن سبب آخر يدفعك لشراء تلفازك المقبل من شركة LG، فقد أعلنت الشركة الكورية الجنوبية مؤخرًا أن تلفزيونات LG OLED TV الكبيرة الحجم التابعة لها حصلت مؤخرًا على شهادة ” شاشة مريحة للعين | Eye Comfort Display ” من مختبر TÜV Rheinland. ويقوم هذا المختبر بالتحقق من ميزات مثل مقدار الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة، وومضان الصورة، وجودة الصورة، فضلا عن إختبار العديد من الجوانب الأخرى.

ووفقا لنائب الرئيس التنفيذي لقسم التلفزيونات والشاشات في شركة LG، السيد Chang-Ho Oh، فقد صرح بالقول : ” الحصول على الشهادة من TÜV Rheinland يعني أن شاشات OLED المستخدمة في تلفزيونات LG أصبحت معترف بها دوليًا الآن كشاشات مفيدة لصحة العين. نتوقع أن يتمكن المستهلكون الآن من إختيار تلفزيونات OLED التابعة لنا بثقة أكبر “.

تم ربط أشياء مثل الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات بإضطرابات في دورة النوم، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نرى المزيد من الشركات تتوصل إلى طرق للحد من ذلك. على سبيل المثال، تأتي أجهزة iOS من شركة آبل مع وضع Night Shift Mode الذي يقوم بتقليص مقدار الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة.