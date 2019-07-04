Netflix قد لا تنفق بشكل مكثف على المحتوى الأصلي بعد الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - إستثمرت شركة Netflix مليارات الدولارات في المحتوى الأصلي على مدار السنوات القليلة الماضية. وقد نفذت مشاريع كبيرة ذات ميزانية ضخمة شملت عروضا تجريبية وأفلامًا ومسلسلات ذات تكاليف إنتاج ضخمة. قد تكون أيام الإنفاق الكثيف على المحتوى الأصلي قد شارفت على نهايتها، فمن الآن فصاعدًا ستكون شركة Netflix أكثر حذراً فيما يخص الطريقة التي ستقوم بها بإنفاق مواردها المالية.

يشير التقرير الأحدث من موقع The Information إلى أنه من المرجح أن تكون شركة Netflix قد أدركت أهمية الإدارة الحكيمة للميزانية بالنسبة للإنتاجات المستقبلية وسط المنافسة المتزايدة من خدمات بث الأفلام والمسلسلات الجديدة التي أطلقتها لكل من Apple و NBC Universal و Disney و WarnerMedia.

يقال أن رئيس قسم المحتوى في شركة Netflix، السيد Ted Sarandos، أبلغ عدد من كبار المسؤولين التنفيذييين في مجال التلفاز والسينما في الشهر الماضي أنه يتعين على Netflix الآن أن تكون عقلانية أكثر فيما يخص إنفاقها على المشاريع التي تتطلب ميزانيات ضخمة للإنتاج.

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تحتاج جميع المشاريع القادمة إلى جذب عدد كبير من المشاهدين بدلاً من تصدر عناوين وسائل الإعلام لأنها حظيت بإعجاب النقاد أو أكسبت الشركة مصداقية أكبر. أحد الأمثلة التي قدمها Ted Sarandos على ذلك كان فيلم Triple Frontier، الذي فشل في حصد الكثير من المشاهدات، على الرغم من حقيقة أن Ben Affleck هو من لعب دور البطولة في هذا الفيلم والذي كلف الشركة ما يصل إلى 115 مليون دولار أمريكي.

في البداية، كان على Netflix الإستثمار بكثافة في المشاريع الكبيرة التي تتطلب الميزانيات الكبيرة لأنه كانت لديها نقطة لإثباتها. أرادت أن تُظهر للجميع أنه يمكنها أيضًا إنتاج المحتوى الذي يمكنه الفوز بجائزة الأوسكار أو جوائز الإيمي. بعدما نجحت في إثبات وجهة النظر هذه، فيبدو أن Netflix تعتقد الآن أنه يمكنها إستخدام الأموال بشكل أفضل في إنتاج عدد أقل من العروض مع زيادة نسبة المشاهدات وعدد المشتركين في الخدمة التابعة لها.