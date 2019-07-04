تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس وتوقعات خبراء الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 29

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 36

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السويس 24 36

العريش 23 32

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 29 39

مرسى علم 27 37

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 26 37

أسيوط 25 39

سوهاج 27 40

قنا 27 41

الأقصر 27 42

أسوان 28 42