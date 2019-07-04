مؤسس Huawei يقول بأن عكس الحظر لن يكون له تأثير كبير على عمليات الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - الآن وقد تم السماح لشركة Huawei مرة أخرى بالتعامل مع الشركات الأمريكية، فإن ذلك يبدو بمثابة أخبار سارة للشركة الصينية. بعد كل شيء، كان للحظر تأثير كبير على مجموعة من المنتجات التابعة للشركة، بما في ذلك محطات 5G، والهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية، والبرمجيات، وما إلى ذلك من المنتجات الأخرى.

ومع ذلك، يبدو أن مؤسس شركة Huawei لا يهتم كثيرًا بقرار عكس الحظر. ووفقا لتقرير جديد نشرته صحيفة The Financial Times، فقد نقلت عن مؤسس شركة Huawei، السيد Ren Zhengfei قوله أن عكس الحظر لن يكون له تأثير كبير على عمليات الشركة.

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ووفقا للسيد Ren Zhengfei، فقد صرح بالقول : ” تصريحات الرئيس دونالد ترامب جيدة للشركات الأمريكية. كما أن Huawei مستعدة لمواصلة شراء المنتجات من الشركات الأمريكية. ولكننا لا نرى بأن لذلك تأثيرًا كبيرًا على ما نقوم به حاليًا. سنظل نركز على القيام بعملنا الخاص بشكل صحيح “. إنه بيان مثير للإهتمام بالنظر إلى أن الشركات الأمريكية تجري الكثير من المعاملات التجارية مع شركة Huawei، بما في ذلك Google و Microsoft و Intel، وما إلى ذلك من الشركات الأمريكية الأخرى.

وقد تردد في وقت سابق أن الحظر قد يكلف شركة Huawei ما يصل إلى 30 مليار دولار أمريكي، في حين من المتوقع أن تخسر الشركات الأمريكية نحو 11 مليار دولار أمريكي بسبب هذا الحظر. على أي حال، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Huawei لا تزال تخطط للمضي قدمًا في خططها الجديدة المتمثلة في تطوير نظامها البديل لنظام الأندرويد، أو ما إذا كانت تخطط لإلغاء ذلك الآن بعد رفع الحظر.