سامسونج إنتهت من إعادة تصميم Galaxy Fold، وتستعد لإعادة إطلاقه في السوق قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يومين، إعترف الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة سامسونج، السيد Dj Koh، بأن شركته أفسدت إطلاق الهاتف Galaxy Fold القابل للطي مما أجبرها في نهاية المطاف على تأجيل عملية الإطلاق. الآن، نشرت وكالة الأنباء بلومبورج تقريرًا جديدًا تقول فيه أن شركة سامسونج إنتهت من إعادة تصميم الهاتف Galaxy Fold. وكشفت بعض المصادر المطلعة على المسألة للوكالة المذكورة آنفًا أن شركة سامسونج نجحت في إجراء تحسينات على الطبقة الواقية للشاشة والمفصل.

المشكلة الأكبر كانت في الطبقة الواقية للشاشة والتي قام العديد من المراجعين بإزالتها عن طريق الخطأ لتصبح وحدات Galaxy Fold الخاصة بهم غير صالحة للإستخدام. في الجيل الثاني من Galaxy Fold، تم تمديد هذه الطبقة الواقية ليتم إخفاؤها تحت الإطار الخارجي للشاشة حتى لا تكون قابلة للتقشير. كانت المشكلة الأخرى في المفصل الذي يأتي الآن مع حماية إضافية للشاشة ومن العناصر الخارجية.

ووفقا لوكالة الأنباء بلومبورج، فسوف تبدأ شركة سامسونج قريبًا في شحن المكونات المجددة إلى مصنعها في فيتنام بينما تعمل الشركة على تحديد موعد جديد لإطلاق الهاتف. تشير الشائعات إلى أننا سنرى شركة سامسونج تطلق الهاتف Galaxy Fold الجديد جنبا إلى جنب مع Galaxy Note 10 في شهر أغسطس المقبل، ولكن يبدو أن هذا غير مرجح في الوقت الراهن.

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هذا منتج كبير وهو مرشح لتغيير الكثير من المفاهيم التقليدية في سوق الهواتف الذكية إذا كانت محاولة الإطلاق الثانية ناجحة. وبالتالي، فمن المحتمل أن تكرس شركة سامسونج حدثًا خاصًا للإعلان عن محاولة الإطلاق الثانية للهاتف Galaxy Fold.