كاسبرسكي توقع اتفاقية تعاون مع الإنتربول لمحاربة الجريمة الإلكترونية

دبي - الخليج 365 :

وقعت اليوم كل من كاسبرسكي، الشركة العالمية الشهيرة في مجال الأمن الإلكتروني، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) اتفاقية جديدة مدتها خمس سنوات لتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية بجميع أنحاء العالم. وتُعدّ هذه الاتفاقية الثانية بين الجانبين بعد اتفاقية أولى كانت وُقّعت بينهما في العام 2014.

ووقع الاتفاقية كل من يوجين كاسبرسكي الرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي، وتيم موريس المدير التنفيذي للخدمات الشرَطية في الإنتربول، خلال حفل أقيم على هامش مؤتمر "إنتربول وورلد 2019"، المنعقد حالياً في سنغافورة. وتزوّد كاسبرسكي الإنتربول، بموجب الاتفاقية المبرمة، بالخبراء والدعم والتدريب فضلاً عن المعلومات المهمّة المتعلقة بأحدث نشاطات المجرمين الإلكترونيين، ما يعزّز قدرة المنظمة الدولية على محاربة التهديدات الرقمية.

وتعزّز هذه الاتفاقية العلاقة بين الجانبين، فهي تضمن للإنتربول تلقّي الدعم المعلوماتي والفني من كاسبرسكي في التحقيقات التي تجريها المنظمة الدولية حول الجرائم الالكترونية. وبموجب الاتفاقية الجديدة، سوف تقدّم كاسبرسكي المعلومات التي تحصل عليها نتيجة أبحاثها والتحريات التي تقوم بها حول التهديدات الرقمية إلى الإنتربول، متيحة للمنظمة الدولية كذلك جميع الأدوات التي قد تلزمها في إجراء التحرّيات الجنائية الرقمية، وذلك بهدف تعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الهجمات الرقمية.

وأكّد يوجين كاسبرسكي بهذه المناسبة أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين كبار اللاعبين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، لافتاً إلى الانتشار المتزايد لأنشطة الجهات التخريبية ذات الأداء المتطور، وأضاف: "نحن مسرورون لاستمرار شراكتنا مع الإنتربول في سبيل دعم قوى إنفاذ القانون بالمعلومات والتقنيات الضرورية لمحاربة الجرائم الرقمية حول العالم".

وتدرك كاسبرسكي إدراكاً عميقاً الطبيعة المبهمة التي يتسم بها عالم الجريمة الإلكترونية، وتشارك بانتظام في عمليات وتحقيقات مشتركة تدور حول التهديدات الإلكترونية مع مجتمع أمن تقنية المعلومات العالمي، والمنظمات الدولية ذات الصلة، مثل الإنتربول، ووكالات إنفاذ القانون وفرق الاستجابة لطوارئ الأنظمة الحوسبية في جميع أنحاء العالم. وكانت كاسبرسكي أعلنت حديثاً عن تقديم خدمة مجانية متطورة لوكالات إنفاذ القانون، هي الأولى بين الشركات المنتجة للحلول الأمنية الرقمية، وتهدف إلى رفع الوعي بالطريقة التي تعمل بها خدمات كاسبرسكي وكيف يمكنها المساعدة في مكافحة الجريمة الإلكترونية والتهديدات الإلكترونية المتقدمة.