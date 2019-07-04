كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “إنستغرام” تضيف ملصقا يتيح الانضمام لمحادثة جماعية

متابعة-سنيار: أضاف تطبيق “إنستغرام” نوعا جديدا من الملصقات في Instagram Stories، تتيح للأصدقاء “طلب” الانضمام إلى دردشة جماعية مباشرة من القصص.

يظهر الملصق الجديد، إلى جانب بقية ملصقات Stories، وعند اختياره، يمكنك إضافة مطالبة نصية حول ما تريد الدردشة عنه.

وبدلا من إرسال دعوة انضمام لمحادثة جماعية وبعدها يكتشف المستخدمين موضوع المحادثة، يمكن الآن نشر صورة ووضع الملصق عليها حتى ينضم من يرغب في ذلك للمحادثة الجماعية.

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بمجرد الضغط على ملصق الدردشة يتم طلب الانضمام وبعدها يختار صاحب المنشور من يسمح لهم بالوصول للمحادثة الجماعية، ويمكن لصاحب المنشور أيضا إنهاء المحادثة عند انتهاء الغرض منها.

هذا الملصق يفيد أكثر الأشخاص العاديين الذين يتابعون أصدقائهم الحقيقيين وذلك لتنظيم فعاليات على أرض الواقع، وليس المشاهير والذين يتابعون أشخاص لا يعرفونهم فعلا.