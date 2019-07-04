عاجل .. خلل مفاجئ يعصف بخدمات فيسبوك وإنستاجرام وواتساب

توقفت خدمة فيسبوك عن العمل بشكل طبيعي تزامنًا مع عطل في تطبيقي واتساب وإنستاجرام في مختلف أنحاء العالم.

وفي التفاصيل، أن العطل طال ميزات محددة من خدمتي فيسبوك وواتساب، حيث اشتكى المستخدمون من تعطل المنشورات والصور، غير أن الصفحة تبدو طبيعة.

ويظهر موقع Down Detector المتخصص في رصد الأعطال بناء على تقارير يقدمها المستخدمون من مختلف أنحاء العالم – بتعطل كلًا من فيسبوك، وإنستاجرام وواتساب، لاسيما في مناطق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية واليابان.

وعلى ما يبدو أن العطل طال منطقة الشرق الأوسط أيضًا، حيث أن تنزيل ومشاهدة الصورة على فيسبوك وإنستاجرام وواتساب لا يزال معطل حتى لحظة نشر هذا الخبر.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي ذات التوقيت تقريبًا، توقفت يوم أمس خدمة كلاودفلير لمدة قصيرة كانت كفيلة بالإطاحة بملايين المواقع حول العالم.