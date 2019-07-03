تكنولوجيا: HONOR تكشف عن أجهزة HONOR Pad 5 بحجم 8 و10 إنش في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HONOR في السوق الهندي اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة HONOR Pad 5 اللوحية التي تنطلق بحجم 8 و10 إنش، على أن تتوفر في السوق الهندي في 4 من يوليو.

بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف HONOR 2o في السوق الهندي اليوم، قدمت العلامة الفرعية لشركة هواوي أجهزة HONOR Pad 5 اللوحية بحجم 8 و10 إنش، والتي تتميز باثنان من المكبرات الصوتية ستريو.

جهاز HONOR Pad 5 اللوحي بحجم 8 إنش

يدعم هذا الإصدار جودة عرض في الشاشة FULL HD بدقة 1920 في 1200 بيكسل، كما يدعم الجهاز اللوحي رقاقة معالج Kirin 710، مع إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 3 إلى 4 جيجا بايت رام، وواجهة Magic UI 2.0، كما يضم الجهاز سعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في MicroSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

وتأتي الكاميرة الأمامية في HONOR Pad 5 بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل والتي تدعم ميزة التركيز التلقائي، ويدعم هذا الإصدار الإتصال بشبكات Wi-Fi، و4G، البلوتوث 4.2، إلى جانب GPS، ويأتي باثنان من مكبرات الصوتية ستريو، مع تقنية صوتيات Dolby Atmos.

ويضم هذا الإصدار من HONOR Pad 5 بطارية بقدرة 5100 mAh، ويتميز بوزن 310 جرام، وينطلق بنظام تشغيل Android 9.0 Pie.



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جهاز HONOR Pad 5 اللوحي بحجم 10 إنش

يدعم هذا الإصدار جودة عرض في الشاشة FULL HD بدقة 1920 في 1200 بيكسل، كما يدعم الجهاز اللوحي رقاقة معالج Kirin 659 مع كرت شاشة ARM Mali-T830 MP2، مع إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 3 إلى 4 جيجا بايت رام، مع واجهة EMUI 8.0، كما يضم الجهاز سعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في MicroSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

وتأتي الكاميرة الخلفية في HONOR Pad 5 بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0 والتي تدعم ميزة التركيز التلقائي، بينما يضم كاميرة أمامية بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ويدعم هذا الإصدار الإتصال بشبكات Wi-Fi، و4G، البلوتوث 4.2، إلى جانب GPS، ويأتي باثنان من مكبرات الصوتية ستريو، مع تقنية صوتيات Dolby Atmos.

ويضم هذا الإصدار من HONOR Pad 5 بطارية بقدرة 5100 mAh، ويتميز بوزن 460 جرام، وينطلق بنظام تشغيلAndroid 8.0 Ore.

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