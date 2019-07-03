أعطال فيسبوك اختراق أم تحديث؟.. ماذا يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي؟

صدى البلد

فوجئ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، من تعطل مواقع وتطبيقات إلكترونية شهيرة كـ "فيسبوك، انستجرام، واتس آب"، في مصر وعدد كبير من دول العالم.

واشتكى المستخدمون من عدم قدرتهم على استقبال أو إرسال أو مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل، إضافة إلى عدم قدرتهم على تحميل الصفحات الخاصة بهذه المواقع، والحصول على الخدمات الاعتيادية.

وحسب موقع " داون ديكتور" المختص برصد أعطال مواقع التواصل، فقد أبلغ أكثر من 7600 مستخدم عن أعطال أصابت موقع فيبسوك، منعتهم من مشاهدة الصور أو كتابة...