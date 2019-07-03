تفاصيل عطل «فيس بوك وإنستجرام وواتس آب»

مصراوي
تواجه شركة فيسبوك مشكلات في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الأخرى عبر تطبيقاتها اليوم، ما جعل المستخدمين عاجزين عن تحميل الصور عبر المنصة، أو عرض القصص على "إنستجرام"، أو إرسال الرسائل في "واتساب".
وقال متحدث باسم الشركة: "نحن على دراية بالمشكلة، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن،" وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.
وبحسب موقع "داون ديدكتور"، أبلغ أكثر من 14 ألف مستخدم عن مشاكل واجهتهم في "إنستجرام"، بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في "فيسبوك" و"واتساب".
وكان فيسبوك تعطل في مصر وعدة دول...
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