تكنولوجيا: تسريبات Geekbench تكشف عن هاتف جديد من سلسلة A يشار إلى أنه هاتف Galaxy A30e

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy A في Geekbench مؤخراً، حيث تشير التسريبات إلى أنه ينطلق إلى الأسواق بعنوان Galaxy A30e.

يأتي الهاتف الجديد من سامسونج في تسريبات Geekbench برمز SM-A307FN، حيث قدم نتائج في الآداء تحاكي هاتف Galaxy A30 مع 1319 نقطة في الأنوية الآحادية و4116 نقطة في الأنوية المتعددة.

ولقد جاء هاتف Galaxy A30 من سامسونج بشاشة مميزة بحجم 6.4 إنش، مع رقاقة معالج Exynos 7904، لذا من المتوقع أن يكون الإصدار القادم هو هاتف Galaxy A30e الذي ينطلق بحجم شاشة أصغر، مع قدرة أقل في البطارية، ليحاكي الإصدار الذي قدم من سامسونج بعد إطلاق Galaxy A20 حيث جاء لاحقاً الإصدار الأصغر Galaxy A20e.

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وتشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy A30e المرتقب يقدم للسوق الأوروبي أيضاً، لذا نترقب الإعلان الرسمي من العملاق الكوري لنتعرف على مزيد من التفاصيل حول الإصدار القادم من سلسلة A.

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