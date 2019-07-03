OpenID Foundation تعتقد بأن خاصية ” تسجيل الدخول بإستخدام آبل ” قد يكون لها مخاطر أمنية

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام أثناء تسجيل الدخول إلى الخدمات عبر الإنترنت، لديك خيار تسجيل الدخول بإستخدام منصات مثل الفيسبوك وجوجل وما إلى ذلك. ومع ذلك، في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة آبل أنها ستقدم ميزة جديدة تدعى ” تسجل الدخول بإستخدام آبل “. هذا مشابه للخيارات التي توفرها الفيسبوك وجوجل، ولكن الفرق الرئيسي هو أن شركة آبل تفتخر بكون خدمتها ستوفر خصوصية أفضل للمستخدمين.

ومع ذلك، لا يشعر الجميع بنفس الشيء لأنه في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس البرمجيات في شركة آبل، السيد Craig Federighi، تقول مؤسسة OpenID Foundation أن ميزة ” تسجيل الدخول بإستخدام آبل ” قد تشكل بالفعل خطرًا على خصوصية وأمان المستخدمين.

ووفقا للرسالة، فهي تقول : ” الإختلافات الحالية بين OpenID Connect وتسجيل الدخول بإستخدام آبل تقلل من الأماكن التي يمكن للمستخدمين فيها إستخدام خاصية تسجيل الدخول بإستخدام آبل وتعريضها الخصوصية والأمان لخطر أكبر. كما أنه يضع عبئًا غير ضروري على مطوري OpenID Connect وتسجيل الدخول بإستخدام آبل. من خلال إغلاق الثغرات الحالية، ستكون آبل قادرة على العمل المتداخل مع برنامج OpenID Connect Relying Party المتاح على نطاق واسع “.

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قامت المؤسسة منذ ذلك الحين بتزويد شركة آبل ببعض الإقتراحات حول كيفية معالجة هذه المشكلة، وكذلك الإنضمام إلى OpenID Foundation. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق هذه الميزة الجديدة في وقت لاحق من هذا العام مع العلم بأنها ستجبر التطبيقات التي تقدم خدمات تسجيل الدخول بإستخدام الفيسبوك وجوجل على إضافة خيار تسجيل الدخول بإستخدام آبل أيضًا.