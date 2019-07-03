يمكن للشركات الأمريكية بيع المنتجات المتاحة على نطاق واسع فقط لشركة Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - التقى رئيسا الولايات المتحدة والصين خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، وقرروا إعادة فتح المفاوضات التجارية التي كانت فيها Huawei عبارة عن ورقة مساومة بين الجانبين. تم تخفيف الحظر الأولي الذي تم فرضه على الشركة الصينية في أواخر شهر مايو الماضي، وسيسمح البيت الأبيض الآن للشركات الأمريكية ببيع التكنولوجيات المتوفرة على نطاق واسع فقط لشركة Huawei.

قال رئيس مجلس الإقتصاد الوطني، السيد Larry Kudlow في برنامج Fox News Sunday، أن الشركات المطورة للرقاقات على وجه الخصوص هي التي ” تبيع منتجات متاحة على نطاق واسع ومن دول أخرى “، وهذا يعني أنه إذا كان من الممكن العثور على بعض المكونات أو التكنولوجيات في سوق آخر، فسوف يكون بمقدور الشركات الأمريكية بيع المكونات والتكنولوجيات الخاصة بها لشركة Huawei لكي تحافظ على التنافسية. ومع ذلك، فإن قرار الحظر المفروض على قائمة التصدير سيتخطى المنتجات التي تتعلق بالأمن القومي.

Advertisements

أعرب كلا الحزبين في الكونغرس عن مخاوفهما بشأن حالة الحظر المحدثة، حيث قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيكون هناك الكثير من التراجع إذا كان هذا تنازلاً كبيراً. قال Larry Kudlow أن الإتفاقية التي تمت في نهاية الأسبوع الماضي ” ليست الكلمة الأخيرة “، لذلك يجب أن نتوقع رؤية مستجدات جديدة بشأن هذه القضية في الأسابيع المقبلة.