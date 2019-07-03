المعالج الرئيسي لجهاز Playstation 5 قد يوفر أداءً أفضل من Nvidia GeForce GTX 1080

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن لا نعرف الكثير عن جهاز Playstation 5 القادم من شركة Sony بإستثناء حقيقة أن الشركة اليابانية تواصل العمل على تطويره حاليًا على أمل إطلاقه في العام المقبل. لم يتم تأكيد مواصفات هذا الجهاز بعد، ولكن إذا كان التقرير الجديد الذي وردنا اليوم صحيحًا، فيبدو أن جهاز الألعاب المنزلي القادم من شركة Sony سيملك معالج ( APU ) سيوفر أداءً أفضل من Nvidia GeForce GTX 1080.

يذكر التقرير أن أول إختبار Firestrike لجهاز Playstation 5 قد شق طريقه إلى شبكة الإنترنت على ما يبدو، وكشف أن جهاز Playstation 5 سيضم المعالج Gonzalo APU والذي من المتوقع أن يمثل المعالج الرئيسي في جهاز Playstation 5. وقد أثنى العديد من مطوري الألعاب بالفعل على قوة الحوسبة في جهاز Playstation 5، لذا فقد أصبح مؤكدًا أن شركة Sony نجحت في إجراء تحسينات كبيرة على هذه الجبهة.

تشير أرقام الإختبارات أن المعالج الرئيسي في جهاز Playstation 5 الجديد سيكون أقوى أربع مرات من المعالج الرئيسي المستخدم في جهاز Playstation 4 الحالي. كما توضح الأرقام أنه سيقدم أداءً أفضل مقارنة بـ Nvidia GeForce GTX 1080 من شركة Nvidia. إذا كان ذلك دقيقًا بالفعل، فسيمثل ذلك تحسنًا كبيرًا من حيث الأداء للجيل المقبل من Playstation.

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وتجدر الإشارة هنا إلى أن المعالج Gonzalo APU لا يزال قيد التطوير حاليًا بحيث يمكن أن تتغير الأمور قبل أن يصل لخطوط الإنتاج. ومع ذلك، من المرجح أن تتغير الأمور نحو الأفضل.