شبكات الجيل الخامس 5G ستكون أكثر شعبية من شبكات 4G في العام 2023، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Canalys المتخصصة في بحوث السوق بنشر توقعاتها لسوق الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G. ووفقا لهذه التوقعات، فيبدو أن معدل تبني الهواتف الذكية التي تدعم شبكات 5G سيكون أعلى من معدل تبني الهواتف الذكية التي تدعم شبكات 4G في العام 2023. وبحلول ذلك الوقت، سيشحن المصنعون في جميع أنحاء العالم حوالي 1.9 مليار من الأجهزة المزودة بتكنولوجيا 5G.

في مرحلة ما خلال العام 2023، سوف تمثل أجهزة 5G حوالي 51.4 في المئة من حصة السوق. من المتوقع أن تستهلك الصين 34 في المئة من الشحنات تليها أمريكا الشمالية بنسبة 18.8 في المئة وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 17.4 في المئة. وتشير مؤسسة Canalys إلى أن جهود الحكومات لتسريع معدل تبني شبكات الجيل الخامس 5G سيساهم كثيرًا في ذلك. ونتيجة لذلك، في العام 2020، ستمثل أجهزة 5G حوالي 17.5 في المئة من إجمالي الشحنات في الصين.

Advertisements

ومع ذلك، ضع في إعتبارك أن الإطلاق الناجح لتكنولوجيا 5G لا يعني التوزيع الناجح. لجني الفوائد الكاملة لشبكات الجيل الخامس 5G، سيتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة نسبيًا كما أن العملية ستكون مكلفة أكثر مع العلم بأنها تعتبر كذلك أكثر تعقيدًا من توزيع شبكات 4G.