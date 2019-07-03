'فيسبوك' تصدر بياناً بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية

أصدرت شركة "فيسبوك" بيانا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية، اليوم الأربعاء.
وذكر موقع "داون ديدكتور دوت كوم"، لمتابعة الأعطال الإلكترونية، إن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في "إنستغرام" بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في "فيسبوك" و"واتساب".
وأظهرت خريطة الأعطال التفاعلية للموقع أن المشكلات تتركز في أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة، بحسب وكالة "رويترز".
وشهدت منصات "فيسبوك"، أحد أطول الانقطاعات في آذار عندما واجه بعض المستخدمين بأنحاء العالم مشكلة في الدخول إلى "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" لأكثر من 24 ساعة.
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