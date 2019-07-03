تكنولوجيا: هاتف vivo Z1 Pro ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 712 وبطارية بقدرة 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة vivo رسمياً عن هاتف vivo Z1 Pro الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 712 وبطارية بقدرة 5000 mAh.

ينطلق هاتف vivo Z1 Pro بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية المميزة بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/2.0، مع شاشة IPS LCD بحجم 6.53 إنش، وجودة عرض FHD بلس.

كما يتميز هاتف Z1 Pro بكاميرة ثلاثية في الجهة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.78، ومستشعر 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F/2.2 يتميز بزوايا عرض واسعة، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/2.4 لدعم عمق التصوير.

وينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 712، مع إختيارين في الذاكرة العشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وأيضاً إختيارين في السعة التخزينية بين 46 أو 128 جيجا بايت.

ويتميز هاتف vivo Z1 Pro بنمط خاص للألعاب Game Turbo، حيث يعمل النمط على دعم المستخدم بتجربة مميزة في الألعاب من خلال تعزيز الصوتيات من أبعاد متعددة، مع إدارة أفضل للهاتف لآداء أسرع في الألعاب.

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ولدعم الألعاب يأتي هاتف vivo Z1 Pro أيضاً بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 18W، مع منفذ microUSB، كما يدعم Z1 Pro تقنية الشحن المعاكس من هاتف لأخر، ويضم الهاتف واجهة Funtouch 9 التي ترتكز على نظام تشغيل Android Pie.

ومن المقرر أن يتوفر هااتف vivo Z1 Pro بألوان الأسود العاكس، الأسود، إلى جانب الأزرق، حيث يتوفر في 11 من يوليو بسعر 217 دولار للنموذج الرئيسي من الهاتف.

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