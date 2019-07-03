شركة LG تقرر أخيرًا إطلاق الهاتف LG G8s ThinQ على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة LG في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم أواخر شهر فبراير الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف LG G8s ThinQ جنبا إلى جنب مع الهاتفين LG G8 ThinQ و LG V50 ThinQ. ومع ذلك، الهاتف LG G8s ThinQ لم يحظى بالتركيز الكامل لشركة LG في الفترة الماضية، فهذا الهاتف وصل إلى رفوف المتاجر في تايوان في اليوم 28 يونيو فقط، وقرر الإنتظار حتى اليوم ليصبح متوفرًا في المتاجر على الصعيد العالمي.

هناك العديد من أوجه التشابه بين الهاتفين LG G8 ThinQ و LG G8s ThinQ، فكلا الهاتفين يأتيان مع المعالج Snapdragon 855، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية، ولكنهما يمتلكان شاشات بأحجام مختلفة، وكاميرات مختلفة، فضلا عن بطاريات بسعات مختلفة. وبالنسبة للهاتف LG G8 ThinQ، فهو يضم شاشة OLED بحجم 6.1 إنش وبدقة +QuadHD، وبطارية بسعة 3500mAh، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الثاني، وبدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الثالث مع العلم بأن المستشعر الأول يضم عدسة عادية، في حين يضم المستشعر الثاني عدسة مقربة، والمستشعر الثالث عدسة بزاوية مشاهدة واسعة.

أما بخصوص الهاتف LG G8s ThinQ، فهو يضم شاشة OLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD، وبطارية بسعة 3550mAh، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الثاني، وبدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الثالث مع العلم بأن المستشعر الأول يضم عدسة عادية، في حين يضم المستشعر الثاني عدسة مقربة، والمستشعر الثالث عدسة بزاوية مشاهدة واسعة.

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الهاتفين LG G8 ThinQ و LG G8s ThinQ يأتي كلاهما مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل يتواجد بجانبها كاميرا أخرى من نوع Time Of Flight ستكون المسؤولة عن ميزة Hand ID، وهي الميزة التي تقوم بقراءة سمك وسمات أخرى مثل الأوردة في راحة يدك أثناء لفتح الهاتف. يتم إستخدام هذه الكاميرا الثلاثية الأبعاد كذلك لجعل تقنية التعرف على الوجه أفضل لمنع خداعها بإستخدام صورة ثنائية الأبعاد لوجهك. وتستطيع هواتف LG G8 ThinQ هذه أيضًا بفضل هذه الكاميرا الثلاثية الأبعاد من قراءة الإيماءات في الهواء. وبالتالي التلويح باليد أو إيماءة القرصة ستسمح بإجراء المكالمات، وزيادة حجم الصوت أو خفضه أو أخذ صورة للشاشة أثناء القيادة، على سبيل المثال.