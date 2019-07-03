كيفية تفعيل ARCore الخاصة بأجهزة Google على هاتف xiaomi

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ARCore او ما يعرف بالواقع المعزز Augmented Reality. هي احد التقنيات الحديثة التي اعتمدتها شركات تقنية كثيرة حول العالم. من اهمهم شركة Google. التي استعملت هذه التقنية في انشاء خدمة خاصة بالكاميرا تسمى Playgrounds تتيح لك اضافة عناصر غير واقعية تظهر امامك في الواقع عبر كاميرا هاتفك. كأن تضيف صورة لشخص ما و هي ليست موجودة نهائياً. لكن الصورة ستظهر في الكاميرا كأنها موجودة في الواقع. خدمة الواقع المعزز من Google ستتيح لك العديد من سبل التسلية او التسهيلات في عمليات كالقياس و الحسابات. في هذا الموضوع سنشرح لك كيفية القيام بتفعيلها على جهاز Xiaomi الخاص بك.

ماذا تحتاج لتفعيل ARCore ؟

جهاز Xiaomi

صلاحيات الـRoot في بعض الاجهزة

تطبيق Google Camera

تطبيق ARCore

التطبيقات التي ستستعين بالـAR

بعض الأجهزة التي ستحتاج لصلاحيات Root

Redmi note 4

Redmi note 5

Redmi 4x

Mi max

Mi max 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 lite

لماذا صلاحيات Root

ستحتاج الصلاحيات لتفعيل ما يسمى بـCamera2Api و هو نوع من الصلاحيات او الخدمات التي تتيح لك التحكم الكامل في الكاميرا الخاصة بك. من تغيير سرعة الغالق. او الـISO. او توازن الألوان. او حتى التركيز الخاص بالكاميرا. ستحتاج هذه الصلاحيات لتستطيع استحدام Google Camera و بدون Google Camera لن تتمكن من تشغيل الـARCore و بالتالي لن تستطيع استعمال اي شئ. قد شرحنا في وقت سابق كيفية عمل Root لأجهزة Xiaomi مع الإحتفاظ بالتحديثات الهوائية يمكنكم قرائة هذا الموضوع لمعرفة كيفية الحصول على صلاحيات Root.

بعد الـRoot

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ستحتاج الآن لتفعيل Camera2API. الطريقة الأسهل لذلك بإستعمال Magisk. لأن Magisk هو تطبيق يعطيك صلاحيات Root. و في نفس الوقت تستطيع استعمال Modules خاصة به تتيح لك التعديل على جهازك بسهولة بدون مخاطرة. فلذلك فإن Magisk هو افضل حل. كل ما عليك فعله هو البحث عن Module تسمى Camera2api enabler. و ستقوم بتفعيل الخاصية بكل سهولة. بعد ان قمت بتفعيل الخاصية ستتمكن من تحميل Google Camera. و لنا موضوع سابق يتحدث عن ذلك يمكنك قرائته.

ملفات لتحميلها

تفعيل ARCore

بعد تحميلك لكل الملفات التي تحتاجها و لـGoogle camera قم بتثبيت الملفات على الترتيب. تطبيق الكاميرا اولاً. ثم تطبيق ARCore. ثم تطبيق playgrounds. ثم اي اشكال تحب تثبيتها. بعد ذلك قم بفتح تطبيق الكاميرا. و من اختيار More اختر Playground ستجد نفسك امام هذه الشاشة المعروضة بالصورة. الآن يمكنك الضغط على زر الـStickers الموضح لسحب اي Sticker او ملصق لتضعه امامك على الشاشة. الحميل في الأمر ايضاً ان الـStickers تتفاعل مع بعضها البعض. مما يجعل الأمر اكثر تسلية.