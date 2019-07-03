تكنولوجيا: Tesla تنجح في شحن 95000 سيارة خلال الربع الثاني من 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت Tesla رقم قياسي جديد في عدد السيارات التي تم شحنها في الربع الثاني من عام 2019، حيث إستطاعت الشركة أن تنجح في شحن 9500 سيارة في ربيع هذا العام.
لم تكن بداية هذا العام الأفضل لشركة Tesla إلا أنها إستطاعت أن تسجل رقم قياسي جديد في النصف الأول من 2019، حيث وصل إجمالي عدد السيارات الكهربائية التي تم شحنها إلى 95200 سيارة.
ويتخطى هذا الرقم ما حققته الشركة في الربع السابق، حيث أنتجت الشركة خلال الربع السابق عدد 77100 سيارة، وقامت بشحن 63000 سيارة.
ولقد ساهم إنتشار نموذج Model 3 في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة في زيادة عدد السيارات التي شحنها، هذا إلى جانب نمو في مبيعات الشركة في السوق الأوروبي والسوق الصيني أيضاً.
ولقد حقق نموذج Model 3 مبيعات وصلت إلى 77550 سيارة، بينما جاء نموذج Model S، ونموذج Model X في المرتبة الثانية بمبيعات 17650 سيارة.
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