تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على رقاقة Kirin 810 في هاتف Honor 9X المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة هواوي إعلان تشويقي جديد لهاتفها المرتقب Honor 9X، حيث تؤكد العملاق الصيني على دعم الهاتف برقاقة معالج Kirin 810.

تستعد شركة هواوي للإعلان الرسمي عن هاتف Honor 9X في 23 من يوليو، واليوم أكدت في إعلان تشويقي على دعم هذا الإصدار برقاقة معالج Kirin 810 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر.

ولقد كشفت هواوي رسمياً عن رقاقة Kirin 810 قبل أسبوعين تقريباً، حيث تتميز الرقاقة بثماني من الأنوية، كما تدعم سرعة 1.88 GHz، حيث تضم اثنان من أنوية Cortex-A76 المميزة بأعلى آداء مع سرعة 2.27 GHz.

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أيضاً تضم وحدة المعالج كرت الشاشة Mali-G52 MP6، حيث تؤكد هواوي على أن كرت الشاشة يأتي بآداء أسرع بنسبة 162% عن الإصدار السابق Kirin 710.

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