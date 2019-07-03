جوجل توقف دعمها للجهاز اللوحي Google Pixel C، ولن يحصل على المزيد من التحديثات مستقبلاً

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بإطلاق الجهاز اللوحي Google Pixel C في خريف العام 2015، ولكنها لم تقم بإطلاق أي طراز جديد منذ ذلك الحين. كانت الشركة تقول دائمًا أنها ستدعم هذا الجهاز اللوحي لمدة 18 شهرًا على الأقل بعدما قررت إزالته من متجر Google Store، والآن حان الوقت بالنسبة لشركة جوجل لتقول وداعًا بصفة نهائية لجهاز Google Pixel C.

توقفت شركة جوجل عن بيع وإنتاج الجهاز اللوحي Google Pixel C في شهر ديسمبر من العام 2017، وإنتهت فترة الدعم المجدولة لهذا الجهاز اللوحي في شهر يونيو المنصرم. ويقول تقرير صدر الآن من موقع Android Police أن الجهاز اللوحي Google Pixel C لم يتلقى بعد التحديث الأمني الأحدث من شركة جوجل، وبالنظر إلى الوقت الذي قضاه هذا الجهاز في السوق، فقد لا يحصل على أي تحديث آخر في المستقبل.

لا يظهر الجهاز اللوحي Google Pixel C في صفحة المساعدة الخاصة بالتحديثات المجدولة، وإختفى من هذه الصفحة منذ فترة طويلة. الهاتفين Nexus 5X و Nexus 6P توقفا هما أيضًا عن تلقي التحديثات الأمنية، على الرغم من أنه لا يزال يتبقى أمامهما شهر واحد قبل إنتهاء فترة الدعم المجدولة والبالغة 18 شهرًا.

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عندما تم إطلاق الجهاز اللوحي Google Pixel C، كان هذا الجهاز يمتاز بدقة مذهلة تبلغ 1800×2560 بكسل، ومعالج رباعي النوى بتردد 1.9GHz. تم إطلاقه في البداية مع نظام Android 6.0.1 Marshmallow، وقد حصل في النهاية على نظام Android Oreo، ولكنه لم يحصل للآسف على تحديث Android 9 Pie.