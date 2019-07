ظهور المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Lenovo Z6 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Lenovo Z6 يوم غد الخميس الموافق لـ 4 يوليو، ولكن حتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على صورة تكشف لنا عن تصميم هذا الهاتف ومواصفاته التقنية الكاملة، وهذا ما يعني بأنه لم يتبقى لنا سوى المعلومات المتعلقة بالسعر.

الهاتف Lenovo Z6 يشبه إلى حد كبير الهاتف Lenovo Z6 Youth Edition، فهو يضم بدوره شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى من الواجهة الخلفية. ولكن على عكس الهاتف Lenovo Z6 Youth Edition، فالهاتف Lenovo Z6 الجديد يأتي مع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة التي يبلغ قطرها 6.39 إنش.

وكما هو الحال مع الهاتف Lenovo Z6 Youth Edition، فالهاتف Lenovo Z6 الجديد صُنع أيضًا من سبائك المغنيسيوم، وهي نفس المادة المستخدمة في تصنيع حواسيب Lenovo ThinkPad المحمولة من نفس الشركة.

وبغض النظر عن التصميم، فقد تأكدنا اليوم كذلك بأن الهاتف Lenovo Z6 سيضم مواصفات تقنية تشمل معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W.

وعلاوة على ذلك، فقد تأكدنا اليوم أيضًا أن الهاتف Lenovo Z6 سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية المقربة، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة الواسعة الزاوية. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Lenovo Z6 سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، ومع واجهة ZUI 11.

مع صدور كل هذه المعلومات، فلم يتبقى لنا سوى معرفة السعر الرسمي الذي سيصل به الهاتف Lenovo Z6 إلى السوق، ومتى سيتم إطلاق هذا الهاتف، وما إذا كان سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية. ومع ذلك، من المرجح إلى حد كبير أن نحصل على الإجابات على هذه الأسئلة يوم غد الخميس.

