الهاتف +HTC U12 يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المفترض أن يحصل الهاتف +HTC U12 على تحديث Android 9 Pie في الشهر الماضي، ولكنه بدأ الآن أخيرًا بتلقي هذا التحديث بشكل رسمي.

تحديث Android 9 Pie للهاتف +HTC U12 يحمل البنية رقم 2.45.709.1 ويبلغ حجمه 1.06GB. سجل التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث لا يسرد التفاصيل، فهو يشير فقط إلى أنه يقوم بتحسين النظام وإزالة +Google من BlinkFeed. ومع ذلك، فنحن متأكدين من أن هذا التحديث يجلب معه كذلك كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فضلا عن واجهة HTC Sense الأحدث من الشركة التايوانية.

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أما وقد قلنا ذلك، فيبدو أن هذا التحديث لا يخلو من المشاكل، فالمستخدمون الأوائل الذين قاموا بتحميل هذا التحديث وتثبيته على هواتف +HTC U12 الخاصة بهم أعربوا عن وجود مشكلة في التحديث تمنعهم من تعديل APN. عمومًا، هذا التحديث متوفر حاليًا في تايوان، ولكن ينبغي أن يتم إطلاقه بالتدريج في المزيد من البلدان حول العالم.