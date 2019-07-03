تسريب جديد يلمح لقدوم Huawei Mate 30 Pro بتصميم مختلف على مستوى الكاميرا الخلفية

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد منذ فترة طويلة أن الهواتف الذكية الرائدة الجديدة القادمة من آبل وجوجل في وقت لاحق من هذا العام ستحصل على وحدات ضخمة للكاميرات الخلفية، ولكن سبق لشركة Huawei أن قامت بذلك بالفعل مع سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series في العام الماضي. ومع ذلك، قد يكون خليفة الهاتف Huawei Mate 20 Pro في طريقه لسلوك مسار مختلف تمامًا.

ووفقا لصورة واقعية جديدة تم نشرها على شبكة الإنترنت اليوم يقال بأنها للطبقة الزجاجية الخلفية للهاتف Huawei Mate 30 Pro، فيبدو أن هذا الأخير سيضم وحدة دائرية ضخمة من أجل الكاميرات، على عكس آبل وجوجل التي ستقوم بإستخدام وحدات مربعة الشكل في هواتفها الذكية الرائدة القادمة.

بطبيعة الحال، ليست هناك في الوقت الراهن أي وسيلة للتأكد من صحة هذه الصورة، وما إذا كانت الطبقة الزجاجية الخلفية التي تظهر فيها تخص بالفعل الهاتف Huawei Mate 30 Pro، وخصوصًا إذا علمنا أن هذا الأخير لن يصل حتى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل. عمومًا، سيتعين علينا إنتظار المزيد من تسريبات Huawei Mate 30 Pro حتى نحصل على ما يؤكد نسبيًا ذلك.

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يجب أن يكون الهاتف Huawei Mate 30 Pro مزودًا بالمعالج HiSilicon Kirin 985، ونحن لن نستغرب في حالة إذا حصل على نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وتضم المودم Huawei Balong 5000 التابع لشركة Huawei نفسها.