تسريبات جديدة تضيف المزيد من المصداقية لتسريبات iPhone السابقة

فاطمة أيت طالب - دبي - يوم جديد يعني تسريبات جديدة حول هواتف iPhone الجديدة القادمة من آبل في وقت لاحق من هذا العام. هذه المرة، لدينا صور حاسوبية تجسد لنا تصاميم ثلاثية الأبعاد لهواتف iPhone الثلاثة الجديدة المتوقع صدورها في شهر سبتمبر المقبل. وكما تلاحظون، هذه الصور الجديدة تتماشى مع ما جاء في التسريبات السابقة.

هذه الصور الحاسوبية الجديدة تشير من جديد إلى أن هواتف آبل الجديدة القادمة هذا العام ستحصل على تغييرات كبيرة على مستوى الواجهة الخلفية، فهي ستضم كاميرا إضافية مع تغيير تصميم وحدة الكاميرا لتصبح مربعة الشكل. وبناءًا على ذلك، هذا يعني بأن الهاتفين iPhone XS 2019 و iPhone XS Max 2019 سيضمان ثلاث كاميرات في الخلف، في حين سيضم الهاتف iPhone XR 2019 كاميرتين فقط.

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كما يمكنك أن تتوقع، فهناك العديد من الأشخاص الذين لا يعجبهم التصميم الجديد الذي إعتمدته شركة آبل في هواتفها الرائدة الجديدة، ولكن تعودنا في السنوات الماضية أن تكون التسريبات سيئة في تجسيد التصميم الجميل لهواتف آبل، فغالبًا ما نجد بأن هواتف آبل في الواقع تبدو أجمل مما تبدو عليه في التسريبات.

بطبيعة الحال، نحن ننصح الجميع بالتعامل مع هذا التسريب بأقل قدر من الحماسة، ولكن من الجيد أن نرى بأن هناك على الأقل تناسقًا بين التسريبات، فمعظم التسريبات التي حصلنا عليها حتى الآن تشير إلى أن هذا هو التصميم الذي ستأتي به هواتف iPhone الجديدة القادمة هذا العام، بما في ذلك الصور الحاسوبية التي حصلنا عليها في الشهر الماضي من المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks، والذي يحظى بمصداقية عالية عندما يتعلق الأمر بالتسريبات.