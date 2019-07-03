Google تطلق محرك بحث جديد لمساعدة العلماء و الباحثين

Google ستطلق محرك بحث جديد لمساعدة العلماء و الباحثين في البحث عن اي محتوي علمي يحتاجونه. من شأن هذه الخدمة الجديدة تسهيل عمليات البحث الخاصة بهم بشكل كبير. و بشكل اسرع من البحث الطبيعي على المحرك العادي الخاص بالشركة. الخدمة الجديدة التي ستدعى Dataset Searches ستطلق اليوم مجمعة مع خدمة Google Scholar الشهيرة الخاصة بإيجاد الدراسات الأكاديمية. و التقارير العلمية و العملية

الأشخاص الذين يريدون نشر محتواهم عبر Dataset Searches مثل الجامعات و الحكومات المختلفة. سيحتاجون لتضمين وسوم Tags تتضمن المحتوى العلمي المنشور. او بعض المعلومات الخاصة به. بالإضافة الى معلومات عن من قام بكتابة ما هو منشور. و المصادر التي اعتمد عليها. بذلك فإن كل هذه البيانات سيتم تضمينها ضمن Dataset Searches. و بذلك عندما يبحث احد عن شئ. فإن نتيجة البحث ستتضمن مصدر البيانات و معلومات عن المؤسسة التي قامت بنشرها

رأي احد العاملين بشركة Google

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Natasha Noy احد الباحثات في Google AI قالت بأن خدمة Dataset searches. بأن هدف هذه الخدمة هو توحيد اطنان البيانات المنتشرة على الإنترنت. لكن في نفس الوقت بدون نقل البيانات من اماكنها. هم يريدون ان تكون كل هذه البيانات قابلة للإكتشاف. لكنها في مكانها كما هي. و هو ما يسهل على الناس العثور على البيانات التي يريدون العثور عليها. بالتالي سيكون الأمر اسهل للباحثين و العلماء ان يجدوا ما يريدون في ابحاثهم في اي وقت

حالياً عمليات البحث على Dataset مجزأة بعض الشئ. فأغلب العلماء و الناشرين و الحكومات لهم مواقعهم المفضلة و اماكنهم المفضلة لنشر بياناتهم. فالعلماء يرون ان هذا افضل. “العلماء يقولون انا اعرف اين اجد ما اريد دائماً. لكن هذا ليس ما اريده دائماً”. تقول Noy هذا و تبرر. “بأن العلماء في اللحظة التي يخرجوا فيها من مجتمعهم المميز يصبح الأمر اصعب عليهم”. لذلك فإن Dataset من شأنها تسهيل هذا الأمر بكثير.

الإصدار المبدأي لـDataset سيغطي العلوم البيئية و العلوم الإجتماعية بالإضافة الى بيانات من الحكومات. و بعض البيانات من مؤسسات جديدة كمؤسسة ProPublica. و على كل حال ان صارت الخدمة اكثر شهرة فسيتسارع العلماء على تسجيل بياناتهم و معلوماتهم على Dataset لجعل الوصول لها و استعمالها اسهل و اسرع.