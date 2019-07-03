GTA 6 ستكون مستوحاة من احداث مسلسل Narcos و في مدن عديدة

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GTA 6 اللعبة المنتظرة عند كل محبي الألعاب في العالم. الإصدار الجديد من سلسلة الألعاب التي تنتجها شركة Rockstar يحصل على تسريبات جديدة. حيث ان اللعبة ستكون مستوحاة من احداث مسلسل شبكة Netflix الشهير. مسلسل Narcos. الذي يحكي عن قصة زعيم المخدرات الكولومبي بابلو اسكوبار. و ستحكي عن قصة تحالف المخدرات في هذا الوقت او ما كان يسمى وقتها بالـCartel. و ان اللعبة سيكون جزءاً منها في البرازيل و قارة امريكا الجنوبية.

المدن في لعبة GTA 6

من المتوقع ان تكون اللعبة في فترة السبعينات و الثمانينات في قارتي امريكا الشمالية و الجنوبية. تحديداً ستلعب في البرازيل في اماكن خيالية مستوحاة من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. بالإضافة الى ان اجزاء اخرى من اللعبة ستلعب في مدينة Vice city. و مهمات اخرى في مدينة Liberty city لكنها ليست بالعالم المفتوح كباقي المدن. بمعنى ان اللعبة ستركز على 3 مدن رئيسية اغلب الوقت. و هي المدن التالية

ريو دي جينيرو

Vice city

Liberty city

GTA 6 قيد التطوير

اللعبة قيد التطوير من عام 2012. اي قبل اصدار GTA 5 بعام. لكن لم يبدأ العمل عليها بشكل جدي الا في عام 2015. لأن تركيز شركة Rockstar كان منصب على لعبة Red dead redemption. لكن المعروف الآن ان GTA 6 يتم تصويرها و تطويرها بينما انت تقرأ هذا المقال. و هي باسم رمزي Project Americas. و انها ستكون مزيجاً بين الواقعية و العاب الـArcade. لن تكون شديدة الواقعية كلعبة Red Dead Redemption 2 مثلاً. و سربت اسماء بعض الشخصيات الأساسية كـRicardo و هو من المفترض انه احد زعماء المخدرات. و Kacey و الذي هو اسم احد الشخصيات المحورية.

الأماكن في اللعبة

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من التسريبات ايضاً بعض المعلومات عن الاماكن و المباني الخاصة باللعبة. حيث ان المباني يتغير شكلها في اللعبة بناء على الحقبة الزمنية التي تلعبها. فاذا كنت تلعب في السبعينات و من ثم انتقلت للثمانينات ستجد ان شكل المباني قد اختلف بعض الشئ. بالإضافة انه يقال ان هناك سجن كبير في اللعبة و سيلعب دوراً هاماً في محتواها. و كذلك السيارات و المركبات التي ستتغير اسعارها بناء على الوقت و الزمن. مما يجعل اللعبة كأن بها نظام اقتصادي متكامل

الأسلحة و المركبات

سيارتك الخاصة في اللعبة ستكون مثل سرج الحصان في لعبة Red Dead redemption. ستكون كل اسلحتك في صندوق السيارة الخلفي. كما يمكنك ايضاً وضع السترة الواقية الخاصة بك في السيارة. و عندما ترتديها ستصبح ظاهرة فوق ملابسك. لن تمون مختفية كالإصدارات السابقة. ستتمكن من حمل اسلحة مناسبة فقط. لن تستطيع حمل ترسانة كاملة معك مثلما يحدث في Red Dead Redemption.

تسريبات اخرى في نقاط

اللعبة عبارة عن 4 شخصيات اساسية. شخصيتين من زعماء المخدرات و شخصيتين من الشرطة

نص اللعبة ينقسم في مرحلة ما الى قسمين قسم خاص بالشرطة و قسم خاص بزعماء المخدرات

نصف زعماء المخدرات يعتمد على بناء امبراطورية للمخدرات و الجريمة

نصف الشرطة عبارة عن مطاردات للعصابات و القبض عليهم

اللعبة تهتم بظروف الطقس المتنوعة كالأعاصير و الأمطار و الفيضانات

اللعبة مستوحاة بشدة من سلسلة Narcos التي تعرض على Netflix

تحتوى على ضعف المحادثات التي كانت في GTA 5

اللعبة للإصدارات القادمة فقط اي انها لجهاز playstation 5 وXBox project Scarlett و اجهزة PC

ميعاد اصدار GTA 6

لا اخبار محددة بعد. هناك تسريبات تقول بأن ميعاد اصدارها لم يتحدد بعد. و هناك تسريبات اخرى تقول بأن اللعبة ستصدر في فترة الأجازات في عام 2021. بل هناك من يقول بأن اللعبة ستصدر اما عام 2022 او عام 2023. اي انها يمكن ان تصدر في الذكرى العاشرة للإصدار الذي سبقها. لكن حتى الآن لا شئ معلوم. انا اتوقع اصدارها في عام 2022. و لكن على كل حال فنحن في انتظار الإصدار الرسمي او اي اعلان رسمي عنها حتى الآن. و لكن ان كان تاريخ 2022 هو ادق التواريخ فنحن في صدد انتظار 3 اعوام اخرى. فها نحن بإنتظارها