شاومي تهدد المدونين: سنقاضي من يصفنا بتقليد آبل بدون تقديم دليل

هددت شركة شاومي باتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات من المدونين الذين يتهمونها بانتحال فكرة ميموجي (Memoji) من آبل واستخدامها ضمن نسختها المتشابهة من حيث الاسم والمسماة (Mimoji)، وذلك وفقًا لموقع جيزمو الصين Gizmochina.

ويأتي ذلك بعد أن أطلقت شاومي نسخة جديدة من (Mimoji) مع هاتفها الذكي (Xiaomi CC9)، مما دفع العديد من المدونين الصينيين إلى اتهامها بالانتحال لأن آبل أطلقت أيضًا (Memoji)، وهي شخصيات أنيموجي قابلة للتخصيص بحيث يمكن أن تصممها لتبدو مثلك تمامًا.

وبالرغم من أن ميموجي (Memoji) من آبل أصبحت بمثابة الصورة الرمزية الثلاثية الأبعاد الأكثر شعبية للهواتف الذكية، إلا أن شاومي تريد من الناس أن يعرفوا أن نسختها (Mimoji) – جاءت أولاً، وذلك على الرغم من التداخل المحير بشكل متزايد بين أسماء التطبيقات وميزاتها.

وأصدرت شاومي بيانًا يوضح أنها لم تنسخ (Mimoji) من آبل، كما هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد المدونين الذين يواصلون نشر مثل هذه المعلومات غير الدقيقة، والذين يصفون (Mimoji) بأنها تقليد لنسخة آبل (Memoji) دون تقديم دليل، بحيث تطلق عليهم الشركة مروجي الشائعات.

وكانت شركة آبل قد قدمت في شهر سبتمبر 2017 (Animoji) كمكون حصري لهاتف (iPhone X)، مما مكن مستخدمي الهاتف من رؤية تعبيرات الوجه الخاصة بهم في الواقع المعزز على واحد من 12 رمزًا تعبيريًا متحركًا.

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وأضافت آبل في شهر يونيو 2018 وجوه (Memoji) القابلة للتخصيص من قبل المستخدم إلى (Animoji)، والتي توفرت لهواتف (iPhone X) و (iPhone XR) و (iPhone XS) و (iPhone XS Max).

وعلى النقيض من ذلك، فإن شاومي تشير إلى أن الميزة الخاصة بها كانت تسمى في الأصل (Mi Meng) عندما صدرت في الصين خلال أواخر شهر مايو 2018، لكنها تحمل الاسم الإنجليزي (Mimoji)، كما يتضح من اسم الحزمة لتطبيق أندرويد الخاص بها.

وفي حين أن (Mimoji) تشبه عمومًا (Animoji)، لكن لم يكن هناك أي شخصيات بشرية، لكن الإصدار الجديد أضاف وجوهًا بشرية قابلة للتخصيص من قبل المستخدم مع عناصر الوجه والشعر والملابس الأساسية نفسها، لكن مع تغييرات صغيرة متنوعة.

ووجد المدونون الصينييون أن أوجه التشابه متطابقة بما يكفي لتسمية نسخة شاومي بأنها استنساخ، لكن الشركة الصينية رفضت ذلك عبر الشبكة الاجتماعية الصينية ويبو (Weibo).

ووفقًا لموقع جيزمو الصين، فقد نشر رئيس قسم العلاقات العامة في شاومي، شو جي يون Xu Jieyun، جدولًا زمنيًا لتسمية التطبيق، وقال: إن المنطق الوظيفي بين المنتجين مختلف جدًا، كما وعد بتصعيد الموقف ضد الأشخاص الذين يقولون: إن شاومي نسخت (Memoji) من آبل دون برهان.