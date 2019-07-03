Tim Cook يصف الإدعاءات الأخيرة بـ ” السخيفة “، ويعدنا بمنتجات من شأنها أن تدهشنا حرفيًا

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا للدور الهام الذي لعبه المصمم Jony Ive في نجاحات شركة آبل، والتصاميم المميزة التي منحها لمنتجات هذه الشركة، فقد كانت إستقالته من منصبه في الشركة والإنتقال إلى مغامرة جديدة تتمثل في إنشاء شركة التصميم الخاصة به، تمثل ضربة كبيرة لشركة آبل. نحن على يقين من أن هناك بعض الأشخاص الذين يشعرون بالخوف إزاء مستقبل الشركة، ولكن يبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook لا يشعر بذلك.

كرد على الإدعاءات التي قالت بأن Jony Ive غادر شركة آبل بسبب عدم إهتمام Tim Cook بالتصميم في منتجات الشركة، قام الرئيس التنفيذي لشركة آبل بإرسال رسالة إلكترونية إلى شبكة NBC News يصف فيها تلك الإدعاءات بـ ” السخيفة “. وأوضح في نفس الرسالة أن من كان وراء هذه الإدعاءات لا يفهم كيفية عمل فريق التصميم وكيفية عمل الشركة. وعلاوة على ذلك، فقد ذكر أيضًا أن مثل هذه الإدعاءات تشوه العلاقات والقرارات والأحداث لدرجة أنه لا يعرف الشركة التي تصفها هذه الإدعاءات.

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وأضاف أيضًا أن شركة آبل تعمل حاليًا على منتجات جديدة من المتوقع أن تدهش الجمهور حرفيًا بحيث صرح بالقول : ” فريق التصميم موهوب بشكل لا يصدق. كما قال Jony Ive، إنه أقوى من أي وقت مضى، ولدي ثقة تامة في أنه سيزدهر تحت قيادة Jeff و Evans و Alan. نحن نعرف الحقيقة، ونعرف الأشياء المذهلة التي يمكنهم القيام بها. المشاريع التي يعملون عليها سوف تدهشك حرفيًا “.

جدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي من السيد Tim Cook كرد على بعض التقارير التي تم تداولها في اليومين الماضيين حول مغادرة المصمم البارز Jony Ive لشركة آبل بسبب خلافاته مع Tim Cook لكون هذا الأخير لا يولي إهتمامًا كبيرًا للتصميم في منتجات الشركة.