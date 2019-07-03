رئيس سامسونج يشعر بالحرج بسبب الفشل الذريع لـ Galaxy Fold، ويعترف بإطلاقه قبل أن يصبح جاهزًا

فاطمة أيت طالب - دبي - كما جرت العادة مؤخرًا، فنحن نواصل سماع تلك الجملة المعتادة المتمثلة في إقتراب وصول الهاتف القابل للطي Galaxy Fold. وتُصدر الشركة الكورية الجنوبية بيانًا صحفيًا جديدًا أو تقوم بإجراء مقابلة تنفيذية كل بضعة أسابيع، وتكرر بلغة غامضة أن الإطلاق ما زال مجدولاً، وأن ذلك سيحدث عاجلاً وليس آجلاً. ولكن الوقت يمضي ولا يزال Galaxy Fold بعيدًا عن رفوف المتاجر.

إعترف الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة سامسونج، السيد DJ Koh لصحيفة The Independent أنه ” فاته شيء في الهاتف Galaxy Fold “، ولكنه يُقر بأن الشركة بصدد التعافي. في الوقت الراهن، يتم إختبار أكثر من 2000 نموذج أولي على نطاق واسع حتى لا تنشأ أي مشاكل جديدة.

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إعترف DJ Koh أنه كان محرجًا، وأنه أصدر Galaxy Fold قبل أن يصبح جاهزًا. لم يقم بالغوص في التفاصيل بحيث لم يكشف لنا ما إذا كان إعلان شركة Huawei عن الهاتف Huawei Mate X له علاقة بتسريع عملية إطلاق الهاتف Galaxy Fold في السوق، ولكن يمكننا بالطبع إستنتاج ذلك. وعلى ذكر ذلك، لمعرفة ما حدث للهاتف Galaxy Fold، قررت شركة Huawei أيضًا تأجيل إطلاق الهاتف Huawei Mate X لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، وهذا ما يعني بأنه ينبغي أن يصل الآن في شهر سبتمبر المقبل.

أصر السيد DJ Koh على أن Galaxy Fold لن يتم إلغاؤه وأنه سيتم إطلاقه بالفعل في مرحلة ما. لم يكشف عن تاريخ الإطلاق بالفعل، وقال فقط أن ذلك سيحدث ” في الوقت المناسب “، ولكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت. وعلاوة على ذلك، فقد ذكر السيد DJ Koh أنه خلال الأسبوعين الأخيرين، حددت شركة سامسونج جميع المشاكل في هاتفها القابل للطي والتي تعذر على الشركة العثور عليها قبل إرسال الهاتف إلى المراجعين.