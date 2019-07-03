Galaxy S10e يحصل بدوره على اللون Prism Silver، ولم يعد حصريًا لـ +Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل الهاتف Galaxy S10e بدوره الآن على لون نادر، واللون المعني هنا هو Prism Silver. نعم، هذا هو نفس اللون الذي كان حصريًا للهاتف +Galaxy S10، ولكنه لا يزال يختلف عن اللون Crown Silver الحصري للهاتف Galaxy S10 5G. وفيما يلي صور تقارن بين اللونين Prism Silver و Prism White للهاتف Galaxy S10e، واللون Crown Silver للهاتف Galaxy S10 5G :

وبغض النظر عن بعض المتاجر في هولندا، فمن الممكن أيضًا رؤية نسخة Prism Silver من الهاتف Galaxy S10e في الموقع الرسمي لشركة سامسونج في كل من رومانيا والإمارات العربية المتحدة. وبطبيعة الحال، هذا اللون مثير جدًا للإهتمام وليس فقط لفخامته، فهو يتغير وفقا لزاوية الإضاءة، وبإمكانك التحقق من ذلك من خلال إلقاء نظرة على الصور أدناه لنسخة Prism Silver أيضًا من الهاتف +Galaxy S10، والتي تم نشرها من قبل المسرب الصيني الشهير Ice Universe :