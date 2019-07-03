Nvidia تعلن عن سلسلة بطاقات الرسوميات Nvidia GeForce RTX SUPER Series، وتكلف إبتداءً من 399$

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Nvidia اليوم بإطلاق سلسلة جديدة من بطاقات الرسوميات للحواسيب المكتبية تحت إسم Nvidia GeForce RTX SUPER Series. وتشمل هذه السلسلة حاليًا ثلاث بطاقات رسوميات، وهي Nvidia GeForce RTX SUPER 2060 و Nvidia GeForce RTX SUPER 2070 و Nvidia GeForce RTX SUPER 2080.

تعتبر سلسلة بطاقات الرسوميات الجديدة Nvidia GeForce RTX SUPER Series بمثابة نسخة مطورة من سلسلة بطاقات الرسوميات Nvidia GeForce RTX الحالية للشركة والتي تم إطلاقها في أواخر العام الماضي. تتميز الطرازات الجديدة بأداء محسن قليلاً وتأتي بنفس السعر الذي تم به إطلاق طرازات Nvidia GeForce RTX Series الحالية.

وبالنسبة لبطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX SUPER 2060، فهي تأتي مع أداء محسن بنسبة تصل إلى 22 في المئة في بعض الألعاب، كما أنها تقوم بتحسين متوسط معدل الإطارات بنسبة 15 في المئة تقريبًا مقارنة مع بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2060 الحالية. وتدعي شركة Nvidia أن بطاقة الرسوميات الجديدة Nvidia GeForce RTX SUPER 2060 تعتبر أيضًا أسرع من بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1080. وتأتي Nvidia GeForce RTX SUPER 2060 كذلك مع 8GB من الذاكرة العشوائية GDDR6 على عكس الطراز السابق الذي يأتي مع 6GB فقط.

يبلغ سعر بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX SUPER 2060 الجديدة 399 دولار أمريكي، وستكون متاحة للشراء إعتبارًا من 9 يوليو. وستكون متاحة للشراء إلى جانب بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2060 الحالية التي لا يزال سعرها يبلغ 349 دولار أمريكي.

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يقال بأن Nvidia GeForce RTX SUPER 2070 أسرع بنسبة تصل إلى 24 في المئة، وأسرع بنسبة 16 في المئة فيما يخص متوسط معدل الإطارات مقارنة مع Nvidia GeForce RTX 2070. وتدعي شركة Nvidia كذلك بأن بطاقة الرسوميات الجديدة Nvidia GeForce RTX SUPER 2070 تعتبر أسرع من بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1080 Ti من الجيل السابق، وهذا أمر مثير للإعجاب. وستحل بطاقة الرسوميات الجديدة Nvidia GeForce RTX SUPER 2070 محل بطاقة الرسوميات الحالية Nvidia GeForce RTX 2070، وستكلف المستهلكين 499 دولار أمريكي عندما تصبح متاحة للشراء في اليوم التاسع من هذا الشهر.

أخيرًا، زادت سرعة الذاكرة في بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX SUPER 2080 الجديدة إلى 15.5 جيجابايت في الثانية من 14 جيجابايت في الثانية على بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2080 الحالية. وتدعي شركة Nvidia مرة أخرى بأن هذا يجعل بطاقة الرسوميات الجديدة أسرع من بطاقة الرسوميات Nvidia Titan Xp من الجيل السابق.

ستحل بطاقة الرسوميات الجديدة Nvidia GeForce RTX SUPER 2080 محل بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2080 الحالية، وستكون متاحة بنفس السعر البالغ 699 دولار أمريكي عندما يتم إصدارها في السوق إبتداء من 23 يوليو. وبالنسبة لمن يتساءل عن نسخة SUPER من بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2080 Ti الحالية، فهي لم تصل بعد كما أن بطاقة الرسوميات الحالية لا تزال تكلف 999 دولار أمريكي. وكالعادة، جميع الأسعار المدرجة هنا هي أسعار مبدئية.

قد تكون سلسلة بطاقات الرسوميات الجديدة Nvidia GeForce RTX SUPER Series بمثابة رد من شركة Nvidia على سلسلة بطاقات الرسوميات AMD Radeon RX 5700 Series التي أعلنت عنها شركة AMD. قد تكون أيضًا محاولة من الشركة لتحسين أداء بطاقات الرسوميات الحالية التي أعلنت عنها في العام الماضي. كان سيكون من الجيد أن نرى شركة Nvidia تطلق هذه الطرازات في العام الماضي، ولكن إذا إمتنعت لسبب ما عن شراء إحدى بطاقات الرسوميات التي أعلنت عنها شركة Nvidia في العام الماضي، وكانت خيارات AMD لا تثير إعجابك، فقد تكون بطاقات الرسوميات الثلاثة الجديدة التي أعلنت عنها شركة Nvidia اليوم مناسبة لك.