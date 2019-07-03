سامسونج تشوق لحدث Galaxy Note 10 في 7 أغسطس

أعلنت سامسونج عن موعد حدثها الجديد (Galaxy Unpacked)، والذي حددته بتاريخ 7 أغسطس في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المفترض أن تعلن الشركة عن هاتفها الرائد من فئة جالاكسي نوت (Galaxy Note 10)، وهو الأحدث في سلسلة هواتفها الذكية الرائدة المزودة بقلم إلكتروني.

وبحسب سامسونج، فإن الحدث سيعقد في مركز باركليز في بروكلين بمدينة نيويورك، وهو المكان نفسه الذي عقدت فيه الشركة حدث الإعلان عن هاتف العام الماضي (Galaxy Note 9).

وتظهر الدعوى، التي تشوق لقدرات الكاميرا الأمامية الجديدة، قلم (S Pen) الإلكتروني، الذي يدور حول مستشعر جديد.

فيما يوضح الرابط الخاص بالدعوى أن الإطلاق سيؤدي إلى نقل النظام الإيكولوجي المتصل الخاص بنظام جالاكسي إلى المستوى التالي.

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وكانت هناك الكثير من الأحاديث حول النظام الإيكولوجي المتصل، بما في ذلك منح مساعد الشركة الصوتي بيكسبي (Bixby) صلاحيات أكبر من أي وقت مضى، بالإضافة إلى حصول (Samsung SmartThings) على ترقية كبيرة.

وتشير الشائعات إلى أن هاتف (Galaxy Note 10) سيحافظ على التصميم الأساسي لفئة جالاكسي نوت، مع حصوله على ميزات (Galaxy S10)، مثل الكاميرا الأمامية المتموضعة في ثقب ضمن الجهة الأمامية للجهاز؛ وقارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة.

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ويبدو بحسب الدعوى أن هناك كاميرا واحدة فقط في الجهة الأمامية لهاتف جالاكسي نوت 10، في حين يحتوي جهاز (Galaxy 10 Plus) على كاميرتين أماميتين في فتحة بيضاوية عريضة، ويحتوي (Galaxy 10 5G) على ثلاث كاميرات أمامية.

كما توضح المعلومات إمكانية وجود نوعان مختلفان من الهاتف لهذا العام – كما فعلت مع فئة (Galaxy S) في السنوات السابقة – بما في ذلك جهاز (Note 10) بقياس شاشة 6.3 إنشًا؛ وجهاز (Note 10 Plus) بقياس شاشة 6.8 إنشًا، وقد توفر الشركة نماذج داعمة لشبكات الجيل الخامس (5G) من كلا الحجمين.

وبحسب التسريبات الحالية، فإن الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة قد نُقلت إلى الجانب الأيسر، ومن المحتمل أن تكون الكاميرا الإضافية هي كاميرا العمق (ToF).

ويتوقع وجود ترقيات كبيرة في تجربة القلم الإلكتروني؛ والكاميرا؛ والميزات الأخرى المحتملة، وهناك أيضًا شائعات متضاربة حول منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، حيث يدعي أحد التقارير أن سامسونج قد تتخلى عنه.

ويبقى السؤال الأكبر ما إذا كانت سامسونج ستستغل الحدث لإعطاء تحديثات حول تاريخ إصدار جهازها القابل للطي جالاكسي فولد (Galaxy Fold) الذي تأخر إصداره إلى أجل غير مسمى.

وكان دي جيه كوه DJ Koh، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سامسونج، قد قال: لقد تسرعنا في إطلاق الهاتف قبل أن يكون جاهزًا.