كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “Huawei” تتعاون مع “Moschino” لإنشاء الهاتف الذكي “Honor 20 Pro”

متابعة-سنيار:أعلنت Honor مؤخرا عن إطلاق نسخة جديدة من هاتف Honor 20 Pro الرائد، بالتعاون مع شركة “Moschino” الإيطالية الفاخرة.

يقتصر إطلاق الهاتف على الصين حصريا، ويُتوقع أن يتم طرحه مع الأخذ بعين الاعتبار قاعدة المعجبين الفائقة للعلامة التجارية في البلاد.

يأتي الإصدار الجديد من هاتف Honor 20 Pro موسكينو بألوان جديدة، وهو الفرق الوحيد المذهل بين الهاتف الجديد وسلفه الأصلي، وهو يحتفظ بجميع ميزات Honor Pro 20، ويأتي مع شاشة FHD + بحجم 6.26 بوصة مع ثقب الكاميرا الأمامية، وهي وحدة 32 ميجابكسل، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على ماسحة ضوئية مثبتة على الجانب ومعالج Kirin 980 وبطارية كبيرة بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة.

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يعرض الملصق الرسمي لإصدار موسكينو الجهاز المغطى باللون الأسود مع عبارة “هذا ليس هاتف موسكينو” محفورا على اللوحة الخلفية باللون الذهبي، إلى جانب شعار هونور محفورا أيضا في نفس اللون.

يأتي الهاتف نفسه مزودا بخلفية وورق جدران مستوحى من موسكينو، ورغم عدم الكشف عن سعر الهاتف، إلا أنه سيكون متاحا للبيع في الصين اعتبارا من 2 يوليو.