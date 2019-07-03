كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سامسونج تحدد موعدا لإصدار “Galaxy Note 10”

متابعة-سنيار: أرسلت شركة سامسونج دعوات لحضور حدث “Unpacked 2019” القادم، المقرر عقده في 7 أغسطس، حيث من المتوقع أن تكشف Samsung عن Galaxy Note 10، وسيبدأ الحدث في الساعة 4 مساءا بالتوقيت الشرقي في مركز باركليز في بروكلين، وسيتم بثه أيضا في موقع سامسونج.

وقال موقع ماشابل أن Galaxy Note 10 لهذا العام تختلف عن الإصدارات السابقة من الهاتف بطريقة رئيسية أخرى، حيث يمكن أن يأتي في عدة نسخ.

تشير الشائعات منذ عدة أشهر إلى قيام Samsung بإصدار ما يصل إلى أربعة إصدارات مختلفة من نوت 10، مع وجود تقارير أحدث تشير إلى أنه سيكون هناك إصداران على الأقل: نوت 10 و “Note10 Pro”.

لطالما كان خط Galaxy Note هو الأكثر طموحا لدى Samsung، حيث قامت الشركة بتزويد التقنية الأكثر تطوراً بهاتفها الأغلى ثمنا، كما يتيح توقيت إطلاق أغسطس مرة أخرى للشركة الفرصة لتعويض آبل، والتي لا يُتوقع إطلاق هواتفها الجديدة حتى شهر سبتمبر.