كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Cyclo”…خوذة دراجات جديدة صديقة للبيئة

متابعة-سنيار: عبر Indiegogo، تم إطلاق خوذة دراجات جديدة قابلة للتعبئة مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، والتي تم إنشاؤها بواسطة مهندسي أستون مارتن وبوينج السابقين.

تتوافق الخوذة التي تحمل اسم Cyclo مع معايير السلامة الأوروبية (EN1078) ، والأمريكية (CPSC) والكندية (CAN-CSA-D113.2-M)، وهي مصنوع من 100 ٪ من البلاستيك المعاد تدويره من المحيطات والمكبات.

Advertisements

الخوذة مريحة وتتنفس، وتأتي بمقاس واحد يناسب الجميع، وتزن 440g / 15oz.

خوذة Cyclo للدراجات متاحة للدعم على Indiegogo، وتبدأ التعهدات من 46 دولارا مع توفير 40٪ من سعر التجزئة الموصى به، ومن المتوقع أن يتم شحنها في جميع أنحاء العالم خلال مارس 2020.