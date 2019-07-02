- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Cyclo”…خوذة دراجات جديدة صديقة للبيئة
متابعة-سنيار: عبر Indiegogo، تم إطلاق خوذة دراجات جديدة قابلة للتعبئة مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، والتي تم إنشاؤها بواسطة مهندسي أستون مارتن وبوينج السابقين.
تتوافق الخوذة التي تحمل اسم Cyclo مع معايير السلامة الأوروبية (EN1078) ، والأمريكية (CPSC) والكندية (CAN-CSA-D113.2-M)، وهي مصنوع من 100 ٪ من البلاستيك المعاد تدويره من المحيطات والمكبات.
الخوذة مريحة وتتنفس، وتأتي بمقاس واحد يناسب الجميع، وتزن 440g / 15oz.
خوذة Cyclo للدراجات متاحة للدعم على Indiegogo، وتبدأ التعهدات من 46 دولارا مع توفير 40٪ من سعر التجزئة الموصى به، ومن المتوقع أن يتم شحنها في جميع أنحاء العالم خلال مارس 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| “Cyclo”…خوذة دراجات جديدة صديقة للبيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.