كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توقفت عملاق البحث عن إطلاق التحديثات لبرمجيات جهاز Pixel C اللوحي، بعد إختفاء الجهاز بالفعل من متجر جوجل منذ عام 2017.
أكدت شركة جوجل دائماً على خططها لتحديث الأجهزة الخاصة بالشركة لفترة تصل إلى 18 شهراً عقب إختفاء الأجهزة من متجر الشركة، وبعد مرور عام ونصف العام على إزالة جهاز Pixel C اللوحي من متجر جوجل، توقفت عملاق البحث عن دفع تحديثات الجهاز.
وقد كشفت عملاق البحث عن جهازها اللوحي Pixel C للمرة الأولى خلال عام 2015 حيث جاء بدقة عرض 2560 في 1080 بيكسل مع معالج رباعي الأنوية بسرعة 1.9 GHz، ومن ثم تم إزالة الجهاز اللوحي من متجر جوجل في ديسمبر من عام 2017.
بينما توقفت جوجل عن دفع تحديثات برمجيات الحماية للجهاز في يونيو 2019، بعد مرور 18 شهراً على إزالة الصفحة الخاصة بالجهاز من متجر جوجل، كما تلقى الجهاز تحديث Android Oreo للنظام ولم يتم تحديث الأجهزة إلى نظام Pie.
يذكر أن جوجل توقف أيضاً مؤخراً عن دفع التحديثات لكلاً من هواتف Nexus 5X و Nexus 6P، بعد تخطي هذه الإصدارات الفترة المحددة من جوجل لوقف دفع التحديثات.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تتوقف عن دفع التحديثات لجهازها اللوحي Pixel C لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.