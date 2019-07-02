تكنولوجيا: جوجل تتوقف عن دفع التحديثات لجهازها اللوحي Pixel C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توقفت عملاق البحث عن إطلاق التحديثات لبرمجيات جهاز Pixel C اللوحي، بعد إختفاء الجهاز بالفعل من متجر جوجل منذ عام 2017.

أكدت شركة جوجل دائماً على خططها لتحديث الأجهزة الخاصة بالشركة لفترة تصل إلى 18 شهراً عقب إختفاء الأجهزة من متجر الشركة، وبعد مرور عام ونصف العام على إزالة جهاز Pixel C اللوحي من متجر جوجل، توقفت عملاق البحث عن دفع تحديثات الجهاز.

وقد كشفت عملاق البحث عن جهازها اللوحي Pixel C للمرة الأولى خلال عام 2015 حيث جاء بدقة عرض 2560 في 1080 بيكسل مع معالج رباعي الأنوية بسرعة 1.9 GHz، ومن ثم تم إزالة الجهاز اللوحي من متجر جوجل في ديسمبر من عام 2017.

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بينما توقفت جوجل عن دفع تحديثات برمجيات الحماية للجهاز في يونيو 2019، بعد مرور 18 شهراً على إزالة الصفحة الخاصة بالجهاز من متجر جوجل، كما تلقى الجهاز تحديث Android Oreo للنظام ولم يتم تحديث الأجهزة إلى نظام Pie.

يذكر أن جوجل توقف أيضاً مؤخراً عن دفع التحديثات لكلاً من هواتف Nexus 5X و Nexus 6P، بعد تخطي هذه الإصدارات الفترة المحددة من جوجل لوقف دفع التحديثات.

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