تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق أحد إصدارات هواتف الأيفون القادمة بمستشعر للبصمة في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت تسريبات جديدة اليوم عبر Global Times في الصين تؤكد على أن ابل تخطط لإطلاق أحد إصدارتها القادمة من هواتف الأيفون مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، على أن تختص السوق الصيني بهذا الإصدار.

قامت شركة ابل بالتخلص من مستشعر البصمة في تصميم هواتف الأيفون مع إطلاق هواتف iPhone X لدعم إصدارها بإطارات مميزة بحجم أنحف، كما قامت أيضاً عملاق التكنولوجيا بإزالة ميزة Touch ID أو إستشعار وحساسية اللمس من هواتفها لتعتمد ابل على تقنية التعرف على الوجه Face ID.

وفي تقرير جديد نشر في الصين أشير إلى أن ابل تختص السوق الصيني هذا العام بإطلاق أحد إصدارات هواتف الأيفون القادمة مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة،كما يضم الهاتف شاشة OLED لدعم هذه التقنية، على أن يأتي هذا الإصدار بمستوى تسعير معقول.

كما أشار تقرير Global Times إلى أن ابل تعود بتقنية Touch ID لهذا الإصدار بشكل خاص، نظراً لأن تكلفة هذه التقنية أقل من كاميرة TrueDepth التي تدعم تقنية مسح الوجه 3D، كما يأتي هذا الإصدار بتكلفة أقل وشاشة OLED التي تتوافق مع تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، أي أنه يختلف عن هاتف iPhone XR الحالي الذي يتميز بشاشة LCD.

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كما أكد التقرير على أن هذا الإصدار يأتي بنتوء علوي في الشاشة مميز بتصميم صغير الحجم، نظراً لإختفاء مستشعر 3D من إعدادات الكاميرة الأمامية لهذا الإصدار.

يذكر أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ستدفع الشركات الأمريكية إلى تغيير التصميم بما يتوافق مع طلبات السوق الصيني، نظراً للمنافسة القائمة مع الشركات الصينية التي قدمت بالفعل العديد من التغييرات في تصميم الهواتف الذكية إلى جانب تسعير لا يتخطى 730 دولار وهو مستوى التسعير المفضل للمستخدمين في السوق الصيني.

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