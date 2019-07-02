الهاتف Nubia Red Magic 3 يواصل زعامته لقائمة الهواتف الذكية الأسرع على منصة AnTuTu

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت منصة إختبارات الأداء الصينية الشهيرة AnTuTu عن قائمة الهواتف الذكية الأسرع على منصتها في شهر يونيو الماضي، والمرتبة الأولى في هذه القائمة الجديدة كانت من نصيب هاتف الألعاب Nubia Red Magic 3 الأحدث من العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE. كان الهاتف Nubia Red Magic 3 هو الهاتف الأسرع في شهر مايو الماضي ولا يزال يحتل الصدارة بفارق ضئيل عن الهاتف Xiaomi BlackShark 2 الذي حل في المرتبة الثانية في القائمة الجديدة لشهر يونيو، في حين حل الهاتف Xiaomi Mi9 Explorer Edition في المرتبة الثالثة.

Nubia Red Magic 3 هو أسرع هاتف في منصة إختبارات الأداء AnTuTu خلال شهر يونيو المنصرم، ولكن لا تزال شركة Xiaomi هي من تهيمن على الرسم البياني بحلول الهاتف Xiaomi Mi9 في المرتبة الرابعة، ويليه الهاتف OnePlus 7 Pro في المرتبة الخامسة، والهاتف Meizu 16S في المرتبة السادسة.

يأتي الهاتف OnePlus 7 في المرتبة السابعة، ويليه الهاتف Redmi K20 Pro في المرتبة الثامنة. وبالنسبة لمن يتساءل عن المرتبتين التاسعة والعاشرة، فهي كانت من نصيب الهاتفين +Galaxy S10 و Galaxy S10 على التوالي.

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وجدير بالذكر أن منصة AnTuTu تقوم بإختبار المعالج المركزي ومعالج الرسوميات وواجهة المستخدم والذاكرة قبل وضع النتيجة النهائية لكل هاتف. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن جميع الهواتف الذكية الموجودة في هذه القائمة هي هواتف من شركات صينية بإستثناء الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10، ولكن نحن نتوقع أن تتغلغل المزيد من الهواتف الذكية غير الصينية إلى هذه القائمة في الأشهر القليلة القادمة.