البطارية الواقية الأحدث من شركة Mophie للآيفون تدعم الشحن السلكي واللاسلكي

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمثل إحدى إيجابيات إستخدام البطارية الواقية في هاتفك في أنها تلغي الحاجة إلى إخراج البطارية المحمولة معك لأن البطارية الواقية تكون متصلة أساسًا بهاتفك طوال الوقت. وبالتالي، إذا كنت مهتمًا بالحصول على بطارية إضافية تلعب أيضًا دور الغطاء الواقي لهاتفك الذكي، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة Mophie قامت مؤخرًا بإطلاق بطارية واقية جديدة لـ iPhone.

ما يجعل هذه البطارية الواقية مختلفة وربما أكثر فائدة هو كونها تدعم الشحن السلكي والشحن اللاسلكي. هذا يعني أن المستخدمين الذين يرغبون في شحن هواتفهم الذكية بإستخدام سلك يمكنهم القيام بذلك عبر منفذ Lightning، ولكن في نفس الوقت، سيتمكن المستخدمون الذين يرغبون في إستخدام الشحن اللاسلكي من فعل ذلك أيضًا دون الحاجة إلى إزالة الغطاء الواقي.

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نظرًا لأن الشحن اللاسلكي يتطلب عادة أن يكون الغطاء الواقي للهاتف الذكي رقيقًا إلى حد ما، فهذا يعني عادة أن الأغطية الواقية الأكثر سمكًا لن تكون متوافقة، ولكن هذا لن يكون هو الحال مع البطارية الواقية الجديدة Mophie Juice Pack Air. سيأتي هذا الغطاء الواقي نفسه مع بطارية بسعة 1720mAh، وهي بطارية صغيرة بالفعل، ولكنها لا تزال جيدة بما يكفي لتلك الأوقات التي تحتاج فيها للمزيد من الطاقة. يصل سعر البطارية الواقية Mophie Juice Pack Air إلى 100 دولار أمريكي، وهناك طرازات مختلفة لكل من iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR.