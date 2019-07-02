Tesla تشرح السبب الذي أدى إلى إشتعال النيران في إحدى سيارات Tesla Model S

فاطمة أيت طالب - دبي - إشتعلت النيران في سيارة Tesla Model S كانت متوقفة في مرآب تحت الأرض في مدينة شنغهاي الصينية دون سبب واضح قبل شهرين. وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أن السيارة كانت مركونة كما هو معتاد حتى إشتعلت فيها النيران على نحو مفاجئ. قالت شركة Tesla أنها كانت تدرس الأمر وكشفت الآن ما الذي تسبب في إشتعال النيران في سيارة Tesla Model S.

قالت شركة Tesla أن البطارية المستخدمة كانت من بين الأسباب التي أدت إلى إشتعال النيران في سيارة Tesla Model S التي تعرضت للإحتراق في مدينة شنغهاي الصينية. تقول الشركة أنها قامت أيضًا بمراجعة إعدادات السيارة لضمان وجود حماية إضافية للبطاريات.

كشفت الشركة من خلال حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن فريق التحقيق المشترك ألقى نظرة على هذه المسألة. أجرت الشركة تحقيقًا كما قامت بتحليل بيانات البطارية وتاريخ السيارة والبرمجيات ومكان التصنيع لمعرفة ما حدث بالضبط. لم يتم الكشف عن أي خلل في النظام أثناء التحقيق بينما أظهرت النتائج الأولية أن الحادث كان ناتجًا عن وحدة البطارية التي كانت موجودة في مقدمة السيارة. الوحدات هي مجموعة من خلايا البطارية المرتبطة معًا.

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لتوفير المزيد من الحماية للبطارية في سياراتها بعد ما فهمته من هذه الحادثة، قامت شركة Tesla بإرسال تحديثًا مباشرًا للسيارتين Tesla Model S و Tesla Model X والذي يعمل على تنقيح إعدادات الشحن وإدارة الحرارة لتحسين أمان البطارية وإطالة عمرها.