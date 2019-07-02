غوغل تستعد لتجربة 'الإنترنت الطائر'

ومن المرتقب أن تجري هذه التجربة، في غضون أسابيع، لأجل معرفة ما إذا كان المشروع الذي يسمى بـ"لوم" سينجح في إتاحة الاتصال بشبكة الإنترنت من الجيل االرابع لأهالي مناطق نائية.

وسيجري الاختبار التقني، في إطار الشراكة مع شركة الاتصالات المحلية "كينيا تيليكوم"، أما هيئة الطيران في البلد الإفريقي، فقالت إنها ستتخذ قرارها بشأن الموافقة النهائية، خلال يونيو الجاري.



وسيكون على سكان عدد من المناطق النائية، أن يشتروا بطاقات بالثمن العادي للانترنت في السوق، وسيحاولون ربط الاتصال من خلال المناطيد.