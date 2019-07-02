ننشر أسعار باقات الإنترنت المنزلي الجديدة للمصرية للاتصالات.. وموقف العملاء الحاليين.. وخصم 50% على راوتر السرعات العالية

كتب: ضياء السقا

كشفت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، عن إضافة خطة تسعيرية جديدة لباقات الإنترنت فائق السرعة التي تقدمها للعملاء، في إطار مشروع تطوير قدرات الشبكات ورفع جودة الخدمة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمصرية للاتصالات على الفيس بوك تفاصيل العرض، قائلة: "لكل اللي بيحلم بسرعات جديدة.. دلوقتي وي بتغير الإنترنت وبتقدملك WE SPACE باقات الإنترنت المنزلي الجديدة بتبدأ بباقة Super وباقة Mega لغاية باقة Ultra".

وفيما يلي تفاصيل أسعار الباقات الجديدة

تبدأ أسعار الباقات من 120 جنيها، وحتى 700 جنيه، وسرعات من 30 ميجابيت في الثانية وحتى 100 ميجابيت في الثانية.

ملاحظات هامة

1- الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

2- لكل باقة سعة تحميل تبدأ من 140 إلى 600 جيجابايت في الشهر، وفي حال انتهاء الباقة ستنخفض سرعة الباقة تلقائيًا إلى 256 كيلوبت.

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في حالة رغبة العميل في العودة إلى السرعة الأصلية في نفس الشهر يمكنه شحن أي من السعات الإضافية التالية: سعة تحميل جديدة بسعر 30 جنيهًا مقابل 20 جيجابايت و60 جنيهًا مقابل 50 جيجابايت و100 جنيه مقابل 100 جيجابايت.

3- يمكن لعملاء الباقات الحالية الاستفادة من السرعات الجديدة بنفس أسعار باقاتهم الحالية لمدة شهرين، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة بعد هذه الفترة.

4- يمكن للعميل البقاء على نفس سرعات باقته القديمة دون إجبار على التحويل.

5- كافة أجهزة الراوتر الحالية ADSL لا تدعم سرعات أكثر من 10 ميجابت في الثانية، وعلى العميل الراغب في الاستفادة من السرعات الجديدة شراء جهاز راوتر جديد باسم VDSL بخصم 50% من الشركة المصرية للاتصالات، حيث يسدد العميل 200 جنيه قيمة الراوتر بينما تتحمل الشركة النسبة المتبقية من القيمة.