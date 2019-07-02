تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن الإصدارات الأولى من علامتها التجارية الجديدة Mi CC9 وCC9e

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن أول إصدارات الشركة من سلسلة Mi CC، حيث قدمت كلاً من هاتفي Mi CC9 وCC9e بشاشة AMOLED مع كاميرة خلفية ثلاثية.

تقدم شاومي كلاً من هاتفي Mi CC9 وCC9e بشاشة AMOLED من سامسونج، مع الجيل السابع من تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، كما يضم كلا الهاتفين مستشعر رئيسي IMX586 من سوني في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/1.79، مع مستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل مميز بزوايا عرض واسعة 118 درجة، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، كما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وبتنقية دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة لإنتاج البيكسل بحجم 1.6μm.

مواصفات هاتف Mi CC9

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شاشة AMOLED مميزة بحجم 6.39 إنش ونتوء القطرة في الشاشة، ودقة عرض 1080 في 2280 بيكسل بجودة Full HD بلس، مع حماية من طبقة Corning Gorilla Glass 5

رقاقة معالج Snapdragon 710 ثماني الأنوية، مع كرت الشاشة Adreno 616

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في LPDDR4x، أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يأتي إصدار Meitu بسعة تخزين 256 جيجا بايت

يدعم اثنان من شرائح SIM

نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة MIUI 10

مستشعر سوني IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.79، وفلاش LED، مستشعر 8 ميجا بيكسل بزاوية عرض واسعة 118 درجة مع فتحة عدسات f/2.2، مستشعر 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 لدعم عمق التصوير

كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

مدخل 3.5مم للسماعات مع صوتيات بأعلى جودة

قياسات الهاتف 156.8 في 74.5 في 8.67 مم، مع وزن 179 جرام

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، Wi-Fi 802.11 ac، البلوتوث 5، GPS، منفذ USB C

بطارية بقدرة 4030 mAh، تقنية الشحن السريع مع شاحن 18W.

مواصفات هاتف Mi CC9e

شاشة AMOLED مميزة بحجم 6.08 إنش ونتوء القطرة في الشاشة، ودقة عرض 1560 في 720 بيكسل بجودة HD بلس، مع حماية من طبقة Corning Gorilla Glass 5

رقاقة معالج Snapdragon 655 ثماني الأنوية، مع كرت الشاشة Adreno 610

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في LPDDR4x، أو 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت

يدعم اثنان من شرائح SIM

نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة MIUI 10

مستشعر سوني IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.79، وفلاش LED، مستشعر 8 ميجا بيكسل بزاوية عرض واسعة 118 درجة مع فتحة عدسات f/2.2، مستشعر 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 لدعم عمق التصوير

كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

مدخل 3.5مم للسماعات مع صوتيات بأعلى جودة

قياسات الهاتف 156.8 في 74.5 في 8.67 مم، مع وزن 179 جرام

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، Wi-Fi 802.11 ac، البلوتوث 5، GPS، منفذ USB C

بطارية بقدرة 4030 mAh، تقنية الشحن السريع مع شاحن 10W.

ومن المقرر أن ينطلق النموذج الرئيسي من هاتف Xiaomi Mi CC9 بسعر 261 دولار، بينما يأتي إصدار Mi CC9 Meitu بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 378 دولار، على أن يتوفر كلا الهاتفين في السوق الصيني بدءاً من 5 من يوليو، بينما يأتي النموذج الرئيسي لهاتف Mi CC9e بسعر 189 دولار، على أن يتوفر في السوق الصيني بدءاً من 9 من يوليو.

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