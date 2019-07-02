Xiaomi تكشف النقاب رسميًا عن سلسلة هواتف Xiaomi Mi CC9 Series، وتستهدف عشاق السلفي

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Xiaomi أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Xiaomi Mi CC9 Series، وهي السلسلة التي تتألف حاليًا من ثلاثة هواتف ذكية تشمل Xiaomi Mi CC9 و Xiaomi Mi CC9e و Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition. وتهدف هذه الهواتف الذكية الثلاثة لتوفير ميزات مميزة لفئات مختلفة من المجتمع، ولكنها تركز جميعها على توفير أفضل صور السلفي للمستخدمين، فضلا عن عمر مثالي للبطارية، وإليكم أدناه المواصفات التقنية الكاملة لهذه الهواتف الذكية الثلاثة :

Xiaomi Mi CC9

شاشة Super AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710

كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0

مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة

ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق

ذاكرة عشوائية حجم 6GB أو 8GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB أو 256GB

نظام Android 9 Pie مع واجهة MIUI 10

بطارية بسعة 4030mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W

منفذ السماعات 3.5mm

متوفر الآن للطلب المسبق، وسيصدر بشكل رسمي يوم 5 يوليو

الألوان تشمل الأبيض والأزرق والأسود

الأسعار تبدأ من 260$ لنسخة 6GB/64GB، وتصل إلى 290$ لنسخة 8GB/128GB

Xiaomi Mi CC9e

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شاشة Super AMOLED بحجم 6 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665

كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0

مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة

ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق

ذاكرة عشوائية حجم 4GB أو 6GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB

نظام Android 9 Pie مع واجهة MIUI 10

بطارية بسعة 4030mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W

منفذ السماعات 3.5mm

السعر يبدأ من 189$ ويرتفع ليصل إلى 232$ للنسخة المتقدمة

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

هذا الهاتف يأتي بنفس المواصفات التقنية للهاتف Xiaomi Mi CC9 بإستثناء أنه حصل على بعض الميزات من أجل الكاميرا والتي تم تطويرها خصيصًا لهذا الهاتف من قبل شركة Meitu، والتي إستحوذت عليها شركة Xiaomi في أواخر العام 2018.

هذا الهاتف يستهدف أكثر الفلوجرز بفضل الذكاء الإصطناعي المستخدم في الهاتف والذي يقوم بتحسين المشاهد الملتقطة في البيئات المنخفضة الإضاءة، وإضافة الفلاتر الجمالية إلى الجسم بالكامل. وهناك أيضًا وضع خاص للفلوجرز يمنع الإهتزاز أثناء تصوير الفيديوهات. وبالنسبة للهاتف Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition، فهو سيكلف المستهلكين ما يعادل 378 دولار أمريكي علمًا أنه سيكون متوفرًا في نسخة واحدة تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية.