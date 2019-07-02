الهاتف Oppo Reno Z سيصل إلى أوروبا هذا الأسبوع، وسيكلف 395$

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Oppo Reno Z كان متاحًا للشراء في الصين، ولكن قررت شركة Oppo الآن جلب هذا الهاتف إلى بقية أنحاء العالم، والبداية ستكون من أوروبا حيث سيتم إطلاق الهاتف في هولندا على أمل أن يصل إلى بقية بلدان القارة العجوز في المستقبل المنظور.

سيصل الهاتف Oppo Reno Z إلى المتاجر الهولندية إبتداء من 5 يوليو، بما في ذلك MediaMarkt و Belsimpel. وبالنسبة لنسخة 4GB/128GB من هذا الهاتف، فهي ستكلف ما يعادل 395 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية مع العلم بأنها ستكون متوفرة للشراء باللون الأسود والأرجواني.

للتذكير، يضم الهاتف Oppo Reno Z الجديد شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا لأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل مع العلم بأن هذه الشاشة تدعم HDR10 وتتضمن مستشعر بصمات الأصابع. وفي الواجهة الخلفية، يضم الهاتف Oppo Reno Z كاميرتين بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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يضم الهاتف Oppo Reno Z كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P90، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4035mAh تدعم تقنية الشحن السريع Oppo VOOC 3.0. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6 كما أنه يدعم NFC وتكنولوجيا الصوت Dolby Atmos لتعزيز تجربة الإستماع. وقبل أن ننسى ذلك، فهناك نسخة أخرى من الهاتف Oppo Reno Z تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.