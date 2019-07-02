السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي مطلوب منها الآن إصدار الضوضاء من أجل السلامة

فاطمة أيت طالب - دبي - السيارات العادية تعتبر صاخبة جدًا بسبب محركاتها. هذه واحدة من المزايا التي تتمتع بها السيارات الكهربائية على السيارات العادية، ولكن في الوقت نفسه، قد تكون هذه الأفضلية تشكل خطرًا على سلامة الجميع. وذلك لأن السيارات العادية يمكن أن تكون صاخبة بما يكفي ليعرف المشاة متى تكون السيارة قريبة أو خلفهم، ولكن هذا لا ينطبق على السيارات الكهربائية.

هذا يعني بالنسبة للمشاة الذين لا يهتمون أو شاردي الذهن أنهم عرضة للإرتطام بسيارة كهربائية. ومع ذلك، فقد تم إصدار قانون جديد في الإتحاد الأوروبي بدأ سريانه يوم أمس الموافق لـ 1 يوليو. سيفرض هذا القانون على الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية تجهيز سياراتها الكهربائية بجهاز يبعث الضوضاء ليتيح للمشاة معرفة أن السيارات الكهربائية موجودة بالقرب منهم.

لا يتم تفعيل بواعث الضوضاء هذه إلا عندما تبلغ سرعة السيارة أقل من 12 ميلاً في الساعة أو أثناء الإنعكاس، لذا فليس الأمر كما لو أن بواعث الضوضاء ستتسبب في الضوضاء طوال الرحلة. ووفقا للإتحاد الأوروبي، فإن السبب وراء إختيار إصدار الضوضاء عندما تبلغ سرعة السيارة 12mph وأثناء الإنعكاس فقط هو إعتقادهم بأن هذه هي الحالات التي تكون فيها السيارات الكهربائية بالقرب من المشاة.

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بعد أن قيل هذا، وبينما نفهم المنطق وراء هذا، فعلينا أن نقول بأنه يبدو غريبًا إلى حد ما. يمكنك بالفعل الإستماع إلى هذه الأصوات التحذيرية في الفيديو أدناه :