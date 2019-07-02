سامسونج تُطلق Bixby Marketplace في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج اليوم أنها قامت بإطلاق Bixby Marketplace في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، وتمنح الخدمة الجديدة المستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة من خدمات Bixby الجديدة والتي تطلق عليها شركة سامسونج إسم الكبسولات ” Capsules “.

يمكن للمستخدمين الإختيار من بين مجموعة واسعة من هذه الكبسولات الجديدة من Bixby Marketplace، وهناك كبسولات للإنتاجية وكبسولات للشركات، وكبسولات لقطاع المال والأعمال، وكبسولات للرياضة، فضلا عن كبسولات للتسوق، وما إلى ذلك.

ووفقا لشركة سامسونج، فقد صرحت بالقول : ” هذه المنصة الجديدة مفتوحة الآن للمستخدمين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية. يضع الإطلاق الرسمي لـ Bixby Marketplace الأساس لمنظومة مفتوحة للخدمات المفيدة التي سيعمل على المطورين على جعلها أكثر ثراءً بإستمرار، وسيكون المستخدمون قادرين على جعل تجربة إستخدامهم للهواتف الذكية أكثر خصوصية وبديهية “. وأضافت : ” تأخذ منصة Bixby Marketplace هذه التجارب الخاصة إلى المستوى التالي من خلال توفير سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من الكبسولات التي تجعل Bixby أكثر قوة، مما يسهل على المستخدمين تصميم Bixby ليناسب إحتياجاتهم. تتضمن منصة Bixby Marketplace مجموعة متنوعة من الكبسولات لتعزيز الراحة مثل Google Maps و Spotify و iHeartRadio و NPR و Yelp وغيرها “.

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يمكنكم معرفة المزيد حول منصة Bixby Marketplace الجديدة على الموقع الرسمي لشركة سامسونج إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه. وكما سبق وأشرنا، فقد أصبحت هذه المنصة متاحة الآن لعملاء سامسونج في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.

وفي حالة إذا لم تسمع عن Bixby Capsules من قبل، فهي المهارات أو الميزات الخاصة التي يطورها المطورين من أجل المساعد الرقمي Bixby والتي يمكن للمستخدمين الوصول إليها بسرعة من خلال متجر Bixby Marketplace. ستساعد المنظومة ككل المطورين على تكييف كبسولاتهم للعمل ليس فقط مع الهواتف الذكية ولكن مع أجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت والأجهزة المنزلية الأخرى التي تشكل جزءًا من منظومة سامسونج.